大棋盤︱政府對管控油價有保留 議員倡行政措施壓加幅

中東戰爭觸發國際油價急升，特區政府雖推出柴油補貼、商用車隧道費減免等幾招應對，但不乏有聲音要求政府管制油價。近日油價稍為回落，國家發改委公布昨日起下調汽、柴油零售價格，每噸分別下調人民幣555人元及530元，是今年首次減價。一河之隔的香港奉行自由市場，難像內地般出手干預油價，有政界中人苦笑道，或許這正是體現「一國兩制」。

行會曾討論應對油價措施 若設規管油商或寧可退場

特首李家超前日出席行政會議前見記者，被問及會否出手管制油價，他說政府對油價變化「不敢抱以幻想」，任何措施必須是臨時性、有期限，確保不會造成公共財政風險，動態調校措施。他期望本月底前與油公司達成協議，推出每公升柴油提供3元補貼。

據悉，當日行會亦有討論政府應對油價措施，並由環境及生態局官員簡介，但對於管制油價，政府態度似頗有保留。油公司一直不公開數據，外界難知悉其營運成本，據聞席間說法是油公司本身並非賺取「暴利」，甚至有點「雞肋」味道，因本港燃油依賴進口，受供應商價格影響，加上本港市場小，倘加以規管或設利潤上限，油商或寧願退場。

油價急升已顯著影響民生

目前本港石油產品約八成來自內地，據聞官員表明，確保燃油穩定供應的重要性並不下於燃油價格，事關不少國家或地區要大排長龍入油，香港未有出現此情況，若無穩定供應，更不用談價格問題。至於油公司「加快減慢」問題，目前政府每周公布油價變化，有意見認為要持續監察及提高透明度，當局則強調知道問題所在及外界關注，而推出不同措施須全盤考慮。

油價急升已影響民生，航空公司、校巴及部分日用品紛紛加價，雖然政府推出短期措施支援受影響的行業，但對於管制油價或「封頂」，當局不傾向採納，以免要補貼差價造成財政黑洞。有議員則指，香港油價冠絕全球，原因之一是油站地價動輒以億元計，這個結構性問題一日未解，難望油價與其他鄰近地區拉近。

香港油價由市場主導，政府難以直接出手干預，但內地、日韓、新加坡等地，均有不同形式的油價調控機制，例如日本透過補貼穩定油價、韓國有行政措施限制加價幅度等。香港又是否可考慮引入行政措施，保障市民免受過度衝擊？

立法會議員何敬康認為，不干預政策是維持香港競爭力的「美譽」，但油價高企直接衝擊民生，政府應考慮推出行政措施加以監管，例如限制單次加價幅度，強調「非常時期要用非常方法」，把加幅壓低。他又指，要市民硬食「世一」油價並不合理，假設兩個月後中東戰事停火，又有誰能保證油價會減至戰爭之前。有政圈中人就笑言，油公司當然覺得自己並非「暴利」，恍如「地產佬話賣十萬蚊一呎先有錢賺，你信唔信呢？」

汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，柴油及隧道費補貼足以覆蓋近期成本升幅，運輸業界暫可鬆一口氣。不過他認為今次是好時機，讓政府審視長遠燃油政策，考慮改變油站用地「價高者得」投標模式，因燃油是民生必需品，較低地價有助平穩油價。他又建議探討引入類似兩電的「利潤管制」以杜絕暴利，稱明白企業要賺錢，利潤管制並非「唔准賺」，而是確保公司不能牟取暴利，並要求定價具透明度。不過經濟學者莊太量認為，很難逼油公司減價，內地能管控是因為油公司屬國營企業，香港有外資油企，須讓市場競爭機制運作。

聶風