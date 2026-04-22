路政署擬為西隧、東隧、獅隧及機場隧道合適路段重鋪路面

本港具有多條行車隧道，立法會新界東南議員方國珊今日（22日）提出書面質詢，詢問當局有否具體計劃重鋪現有行車隧道路面。運輸及物流局長陳美寶表示，路政署計劃今年在西區海底隧道、東區海底隧道、獅子山隧道，以及連接港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場的機場隧道的合適路段重鋪路面。

陳美寶表示路政署過去數年已於海底隧道、城門隧道和將軍澳隧道的不同路段重鋪路面或加鋪瀝青層，今年將繼續在西隧、東隧、獅隧和機場隧道的合適路段展開有關工程。

運輸署和隧道營辦商已制訂完善火警事故緊急應變計劃

陳美寶指出，隧道營運商會每年聘請註冊消防裝置承辦商檢查隧道的消防裝置及設備，運輸署和隧道營辦商已制訂完善的火警事故緊急應變計劃，其員工亦受消防訓練，發生火警時會採取措施；運輸署、隧道營辦商平均每半年會聯同消防處舉行消防演習。路政署亦會每半年派員為隧道進行一次常規檢查，而綜合檢查則是每兩年一次，至於落成時間較早的，即海隧、香港仔隧道、啟德隧道和獅隧會加密至每半年至一年一次。

另外。陳美寶續指政府每年均會審視各隧道通風及消防系統的運行，最近的檢視結果顯示現時所有隧道的通風及消防系統均能有效應付隧道的消防需要。根據當局文件顯示，東隧的火警警報系統自1989年便再沒更新，沙田嶺隧道、大圍隧道、尖山隧道和南灣隧道則自2007年便沒有更新。陳美寶稱東隧通風及消防系統更換工程將於明年完成。