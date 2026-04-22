大律師公會出席國際破產執業者組織年會 毛樂禮、薛日華：香港司法制度助鞏固投資者信心

香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師及副主席薛日華資深大律師，繼續倫敦之行，他們在當地時間星期二，出席國際破產執業者組織（INSOL International）年度會議。毛樂禮在會議期間，與其他海外嘉賓就國際商事及資產重組涉及的跨境司法程序交流，他指香港的普通法制度與國際接軌，鞏固國際債權人和投資者的信心；薛日華也表示，受惠於香港與內地確立了司法互認及協助機制，香港在涉及內地的跨國重組方面有獨特機遇，進一步鞏固香港作為國際破產重組中心的地位。

薛日華 : 香港擁有健全司法制度 有助鞏固國際投資者信心

薛日華獲邀在其中一場專題討論擔任演講嘉賓，她表示香港去年新股（IPO）集資額為全球第一，集資額超過2,800億港元，隨著內地企業加快出海，涉及跨境投資的案件日益增加，而上市時企業普遍會採用跨司法管轄區的企業架構，例如控股公司在海外、上市企業在香港，而公司部分資產在內地，在遇上重組需要時，對香港法律的需求也會增加。香港與內地自2021年簽訂合作框架後，兩地建立了全面的跨境破產程序互認及協助機制，有助推動高效便利的破產和債務重組制度 ，她指香港擁有健全的司法制度，兼備連通內地及國際的獨特優勢，將持續提升香港作為國際金融中心的核心競爭力。

香港大律師公會副主席薛日華資深大律師（右二）獲邀擔任其中一場專題討論的演講嘉賓。

薛日華指香港的司法制度健全，有助鞏固國際投資者的信心。

一連3日的國際破產執業者組織年會，吸引了來自十多個司法管轄區、超過1000名金融、法律及企業代表出席。會議主題圍繞資產重組、破產、跨境程序等等熱門法律議題。