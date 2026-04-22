陳國基訪韓︱考察韓國科學技術院並與官員會面 為北都大學城規劃建設取經

政務司司長陳國基今日（22日）率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團，繼續韓國訪問行程，考察當地大學及與官員會面，為北都大學城的規劃建設提供切實參考。

訪韓國科學技術院 為北都大學城校園生態與產學布局累積實務觀察

代表團上午到訪位於大田市的韓國科學技術院參觀其校園設施，與在該大學就讀的香港留學生會面，了解他們的學習情況，以及該院校在推動培養學生創新能力等方面的工作。代表團特別就校園內的學生支援及配套措施、院校引入國際學生的策略以及與業界的聯繫合作跟學生交流，為北都大學城在校園生態與產學布局上累積實務觀察。

代表團其後與大田廣域市政務經濟科學副市長崔星兒會面，聽取當地發展院校與創新區規劃的情況、治理與籌資模式、產學研融合和吸引人才的經驗，並就深化兩地的教育領域合作交換意見。

冀借鑑大田市成功經驗 了解如何將科研成果轉為產業應用

陳國基表示，特區政府正全力推進建設北都大學城，冀將其打造為國際教育和創科樞紐。他期望透過是次行程，借鑑大田市在吸引頂尖科研人才、高效治理和資金模式方面的成功經驗，了解當地如何將科學研究成果轉化為產業應用。

下午，陳國基帶領代表團到訪位於大德研究開發特區的基礎科學研究院。基礎科學研究院於2011年落成，是韓國首個專門從事基礎科學研究的機構，擁有先進的共享設施和大規模的科研基礎建設。代表團走訪研究院的科學文化中心，並與署理院長金永德博士會面，深入了解該院在基礎研究與應用創新、吸引人才等方面的經驗。

陳國基指出，基礎科學研究院致力結合基礎研究和應用創新，並專注建立科學研究生態系統，有關經驗為香港在規劃北都大學城提供了寶貴的借鏡。他期望了解該機構對基礎研究的持續支持，如何有利於應用創新與產業的無縫融合，以助香港更完善地規劃北都大學城，從而促進把優秀研究成果轉化為具影響力的科學發現、實現技術突破及釋放潛在的經濟價值。

陳國基、教育局局長蔡若蓮及一眾代表團成員傍晚轉抵首爾市，明日（23日）繼續訪問行程。