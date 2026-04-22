林定國訪京｜與多個中央部委及法律機構開展交流 積極探討香港如何進一步貢獻國家法治建設

律師司司長林定國今日( 22日 )與律政司代表團繼續在北京展開第三日行程，與多個中央部委及法律機構開展建設性交流，圍繞能力建設項目、爭議解決機制及法律人才培訓等議題交換意見，積極探討香港如何進一步貢獻國家法治建設。

上午到中國國際商事仲裁中心（北京）參觀與交流

他於上午到中國國際商事仲裁中心（北京）參觀與交流，該中心由中央全面依法治國委員會批准設立，致力建設集仲裁、調解及訴訟於一體的國際化多元爭議解決平台。北京近年在國際仲裁領域發展迅速，根據倫敦瑪麗女王大學的《2025 年國際仲裁調查報告》，北京躋身全球最受歡迎仲裁地第四位，反映北京作為國際仲裁地的地位和影響力持續提升。面對各項挑戰，香港必須不斷完善仲裁制度和服務，我們稍後會修訂現行的仲裁條例，增強香港競爭力，在穩守前茅的情況下繼續做強做大。

一行人下午亦參觀了中國國際經濟貿易仲裁委員會，了解內地仲裁發展的新趨勢及其與香港仲裁機構的合作情況，推動構建更具互補優勢的爭議解決生態。

昨日行程同樣豐富而緊湊，早上律政司一行參觀了香港國際仲裁中心北京代表處。港仲自 2024 年 12 月在北京設立代表處以來，是首家在首都落戶的境外仲裁機構，積極推動內地與香港在爭議解決領域的交流與協作。他很高興看到該中心憑藉其專業聲譽和國際網絡，不僅為內地仲裁業界提供專業交流平台，也有助香港在國家仲裁發展中發揮制度互補作用。

林定國亦會見國務院國有資產監督管理委員會，探討雙方在能力建設項目和法律人才培訓等方面的合作機會。

此外，林定國亦與司法部副部長武增及其同事會面，雙方就討論粵港澳大灣區的法律相關事務，包括「港資港仲裁」、大灣區律師制度發展，以及內地和香港律師事務所合作等事宜深入交流。他感謝司法部長期致力推動兩地法律制度對接，支持香港法律專業更好融入國家發展大局。律政司將繼續與司法部緊密合作，他在會上亦建議將「全國涉外仲裁人才培訓班 (香港)」項目常態化，並探討與司法部合辦其他能力建設項目的可能性，共同培養更多具國際視野的涉外法律人才。