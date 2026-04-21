民建聯訪深圳應急管理局 倡港引入科技救火 將整合考察成果向政府交提議

民建聯代表團日前到訪深圳市應急管理局，考察當地的應急管理體制與技術。代表團對深圳的「雙盲演練」、高層救火無人機及入戶級「自救艙」等技術印象深刻，認為其經驗值得香港參考，並將整合成果向特區政府提交建議。

代表團成員包括港區全國人大代表召集人、民建聯副主席陳勇、港區全國人大代表黃冰芬、立法會議員洪錦鉉、陳博智及郭芙蓉等。

倡參考「雙盲演練」 引入科技救火

陳博智指出，深圳應急局舉行的「雙盲演練」在事前不通知時間地點，能真正測試前線人員的實戰反應，值得本港部門參考。

洪錦鉉則表示，深圳透過引入科技設備以加強消防能力。他建議，香港可參考當局研究以無人機接駁大廈隔火層的「專用水口」，向上射水以突破雲梯高度限制；同時參考舊樓加裝獨立消防水管，以及新樓強制設立消防專用電梯等做法，提升滅火效率。

關注家居防火 倡優化「防火三寶」

郭芙蓉表示，關注單幢樓宇居民的消防安全及自救能力。她認為，特區政府應引入更多價格相宜且高效的家居自救設備，如物聯網煙霧感應器及輕便防煙面具，並按便攜性、性價比及安全性三大原則，優化消防處現時推廣的滅火筒、滅火氈及獨立火警偵測器「防火三寶」。

陳勇認為，應多採用外骨骼助力裝置等裝備，提升救援人員的安全。他又提到，深圳推行「5分鐘應急圈」的社區自救概念，並透過「自救艙」等科技產品，讓住戶在無法逃生時可進入密閉空間避難，提供數小時的獨立供氧，並自動對外報警。

民建聯保安事務發言人、立法會議員葉傲冬指出，港深兩地政府一直有應急合作，但市民層面的交流同樣重要，期望透過是次參訪，將深圳已實測有效的研究成果及可用技術，向香港市民清晰講解，提升大眾的應急意識。