Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏寶龍接見特區常秘及部門首長 楊何蓓茵：感謝對方肯定特區公務員工作

政情
更新時間：21:24 2026-04-21 HKT
發佈時間：21:24 2026-04-21 HKT

中央港澳工作辦公室主任、​國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（21日）下午在北京接見由公務員事務局局長楊何蓓茵率領的特區政府常任秘書長及部門首長國家事務研修班。

楊何蓓茵感謝夏寶龍對特區公務員工作充分肯定，對常任秘書長及部門首長的勉勵和期許。她表示，公務員是特區政府施政骨幹，常任秘書長作為公務員隊伍之中最高層級人員，與部門首長在推行和落實施政中有着重要角色。當局定必竭盡所能，戮力同心，履職盡責，全力協助行政長官施政，堅定不移維護行政主導，堅守安全發展底線，切實為市民做實事，為香港高質量發展開新篇。

夏寶龍（中）與特區政府常任秘書長及部門首長國家事務研修班座談交流。
夏寶龍（中）與特區政府常任秘書長及部門首長國家事務研修班座談交流。
中國現代國際關係研究院美國研究所所長陳文鑫（右一）上午在國家行政學院為學員分析國際形勢和中美關係。圖示勞工及福利局常任秘書長劉焱（右二）分享得着。
中國現代國際關係研究院美國研究所所長陳文鑫（右一）上午在國家行政學院為學員分析國際形勢和中美關係。圖示勞工及福利局常任秘書長劉焱（右二）分享得着。

楊何蓓茵指，《十五五規劃綱要》是國家未來五年經濟和社會發展的藍圖和行動綱領，在多個重要範疇支持香港鞏固提升競爭優勢。香港正全速編制首個五年規劃，作為香港的共同行動指南，公務員隊伍特別是常任秘書長會在行政長官帶領下，結合自己工作，主動對接國家「十五五」規劃，做好各領域統籌發展工作，為香港長期繁榮穩定奠定更堅實基礎，更好融入和服務國家發展大局。

另外，中國現代國際關係研究院美國研究所所長陳文鑫今日上午在國家行政學院為學員分析國際形勢和中美關係。學員明日（22日）上午會在國家行政學院研修，下午將啓程到成都考察。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄
社會
6小時前
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
01:34
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
影視圈
4小時前
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
飲食
6小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
3小時前
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家獲派公屋冇錢裝修 獲獨居長者「神人級」獻計解救 幾百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
香港來往珠海全新跨境直通巴士線！直達金灣/斗門人氣商場 太子/尖沙咀/沙田/荃灣設上落點
香港來往珠海全新跨境直通巴士線！直達金灣/斗門人氣商場 太子/尖沙咀/沙田/荃灣設上落點
旅遊
9小時前