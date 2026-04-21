夏寶龍接見特區常秘及部門首長 楊何蓓茵：感謝對方肯定特區公務員工作

中央港澳工作辦公室主任、​國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（21日）下午在北京接見由公務員事務局局長楊何蓓茵率領的特區政府常任秘書長及部門首長國家事務研修班。

楊何蓓茵感謝夏寶龍對特區公務員工作充分肯定，對常任秘書長及部門首長的勉勵和期許。她表示，公務員是特區政府施政骨幹，常任秘書長作為公務員隊伍之中最高層級人員，與部門首長在推行和落實施政中有着重要角色。當局定必竭盡所能，戮力同心，履職盡責，全力協助行政長官施政，堅定不移維護行政主導，堅守安全發展底線，切實為市民做實事，為香港高質量發展開新篇。

夏寶龍（中）與特區政府常任秘書長及部門首長國家事務研修班座談交流。

中國現代國際關係研究院美國研究所所長陳文鑫（右一）上午在國家行政學院為學員分析國際形勢和中美關係。圖示勞工及福利局常任秘書長劉焱（右二）分享得着。

楊何蓓茵指，《十五五規劃綱要》是國家未來五年經濟和社會發展的藍圖和行動綱領，在多個重要範疇支持香港鞏固提升競爭優勢。香港正全速編制首個五年規劃，作為香港的共同行動指南，公務員隊伍特別是常任秘書長會在行政長官帶領下，結合自己工作，主動對接國家「十五五」規劃，做好各領域統籌發展工作，為香港長期繁榮穩定奠定更堅實基礎，更好融入和服務國家發展大局。

另外，中國現代國際關係研究院美國研究所所長陳文鑫今日上午在國家行政學院為學員分析國際形勢和中美關係。學員明日（22日）上午會在國家行政學院研修，下午將啓程到成都考察。