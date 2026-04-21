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林定國訪京晤多個中央部委 鞏固香港法律中心地位

政情
更新時間：20:55 2026-04-21 HKT
發佈時間：20:55 2026-04-21 HKT

律政司司長林定國正在北京訪問，一連兩日拜訪最高人民法院、國資委及司法部等多個中央部委，商討大灣區法律事務、司法協作及支持內地企業「出海」等議題，以鞏固香港國際法律及爭議解決服務中心地位。

晤最高院院長張軍 商討司法協作安排

林定國於昨日（20日）到訪最高人民法院，並與院長張軍會面，雙方商討了香港與內地司法協作安排和涉外法治人才培訓等事宜。其後，他拜訪商務部，與國際貿易談判副代表蔣成華會面，介紹律政司支援內地企業「出海」的多項措施，鼓勵企業選用香港法律為適用法及以香港作爭議解決地。

在與外交部副部長華春瑩的會議上，雙方就支持香港特別行政區政府及律政司與國際法律機構合作，助力提升香港國際法律及爭議解決服務中心地位等交流意見。

探討大灣區法律事務合作

今日（21日），林定國到訪香港國際仲裁中心北京代表處，了解其協助中心拓展內地市場的情況，並討論新修訂的《中華人民共和國仲裁法》所帶來的機遇。他下午到訪國務院國有資產監督管理委員會，探討雙方在能力建設及法律人才培訓的合作機會。林定國亦與司法部副部長武增會面，討論「港資港仲裁」、大灣區律師制度發展，以及兩地律師事務所合作等粵港澳大灣區法律事務。

陪同林定國出訪的包括國際法律專員丁國榮、法律政策專員梅基發和民事法律專員戴思勁等人。林定國明日（22日）將繼續在北京的訪問行程。

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