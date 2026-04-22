議政隨想︱譚鎮國：《修例保護動物 推進人寵共融》

香港愛寵之人眾多，惟殘害動物案件仍時有發生。政府致力推動動物友善政策，打造「人寵共融」城市的同時，必須由制度及法律著手，嚴肅跟進及懲處殘虐動物行為，為動物築起保護網。

警方及漁護署接獲懷疑殘酷對待動物的舉報個案近年上升，但檢控及定罪宗數持續偏低。申訴專員公署調查認為，漁護署打擊殘虐動物的工作欠缺成效，部分個案因未能入屋視察、人員未成功接觸被虐待動物等原因終止跟進，未能拯救受害動物，更「放生」施害者。早前元朗「520浪浪加油站」等動物寄養場所環境惡劣的爭議，亦反映相關舉報指引、罰則及公眾教育亟待加強。

打造「人寵共融」城市的同時，必須由制度及法律著手，嚴肅跟進及懲處殘虐動物行為，為動物築起保護網。

政府早就修訂《防止殘酷對待動物條例》完成公眾諮詢，惟涉及範圍大，需時凝聚共識。我建議政府採取兩步走的策略，先處理爭議較少部分，修例大幅提高罰則；另因相關案件常無證人、搜證需時，應引入公訴罪行，起訴不受時限，讓執法人員有更多時間處理。第二步則應研究賦權人員更大調查權力，目前漁護署人員須獲住戶同意方可進入私人處所調查，導致大量個案因證據不足而無法檢控，成為施害者的「保護傘」。政府應理順處理舉報機制，劃一調查及執法準則，做到及早介入、妥善跟進虐待動物舉報。

法律是保護動物的底線，社會共識與公眾同理心是杜絕殘虐行為的根本。我飼養寵物多年，除了悉心照料，亦教育子女尊重與善待每一個生命。期望廣大市民若發現涉嫌殘虐動物行為，勿袖手旁觀，立即舉報，以實際行動共同守護動物，讓香港成為「人寵共融」的和諧家園。