關愛基金可動用結餘69億元 孫玉菡：可運作約4年 若提升效益可延續服務

立法會民政及文化體育事務委員會今日（21日）舉行會議，有議員關注關愛基金的可持續性。勞工及福利局局長孫玉菡預料，若一切不變，基金仍可運作約4年，尚有時間規劃關愛基金的未來。目前會集中精神用好現有款項，並稱若能提升運用效益，或可延長基金運作年期。

民建聯議員葉傲冬指，截至今年2月，關愛基金共推行82個項目，惠及400萬人次，可動用資金為69億元。相較去年文件披露的63億元，資金有所增加，但當中的承擔額卻減少4億元。他詢問承擔額減少，是否因部分項目轉為恆常資助、項目已完成，或受惠人數減少所致。

孫玉菡：關愛基金財政水平仍然健康

孫玉菡回應指，每年基金的收支、承擔額及結餘均有變化，經過計算已承擔、已完成及推行中項目的各種變化後，得出目前69億元的可動用結餘，認為情況清晰。對於如何擴展基金收入，孫玉菡坦言，由於現時手頭現金不多，難以像以往般存放於金融管理局作長期投資，只能存於銀行，因此可作變動投資的空間不大。

孫玉菡估計，若一切不變，基金仍可運作約4年，基金財政水平仍然健康，尚有時間規劃關愛基金的未來。目前會集中精神用好現有款項，並稱若能提升運用效益，或可延長基金的運作年期。他補充，一些好的試驗項目，仍歡迎納入關愛基金推行。

黃錦良關注「社區客廳」1.64億預算成效

選委界黃錦良關注預算達1.64億元的「社區客廳」項目，查詢其具體服務、開放時間及配套差異，以及如何確保服務能有效覆蓋劏房家庭，避免資源重疊。孫玉菡表示，現時所有「社區客廳」的開放時間均為全年無休，由上午11時至晚上10時，惡劣天氣情況除外。服務內容必須包括生活空間、社區支援、關愛共融等；「社區客廳」現階段仍會將服務對象聚焦於劏房戶。

孫玉菡續指，「社區客廳」是政府、商界和民間三方協作的項目，並無設立項目數量上限，歡迎任何有心人或機構參加。

簡約公屋特津試驗計劃擴展後預算增5705萬元

會上亦有議員問及「簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃」的詳情，該計劃擴展後預算增加約5,705萬元。房屋局首席助理秘書長(特別職務)張浩智指，計劃旨在支援入住「簡約公屋」的住戶，申請資格及發放流程與之前相同。住戶成功通過資格審查後，即可向營運機構申請津貼。因應生活成本上升，津貼金額已作上調，按家庭人數及項目地區，金額介乎1,950元至13,000元不等，住戶領取後可自由用於購買傢俬或應付子女開支。

記者：李健威