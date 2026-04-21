五年規劃｜李慧琼：已總動員按議員範疇設多個小組 陳振英料上半年收集意見交政府

特區政府將制定香港首份五年規劃，行政長官李家超今早（21日）表示，爭取本季內發表諮詢文件，目標是本年內發表正式規劃文件，又表示政府已與立法會成立協同機制，共同研究。立法會主席李慧琼表示，全力支持行政長官及特區政府相關工作，已總動員按議員範疇或界別成立多個小組。立法會內務委員會主席、總協調人陳振英陳振英向《星島頭條》表示，立法會將與政府協同研究，透過轄下已成立的小組，按國際金融中心、北部都會區發展等六大方向諮詢業界，料上半年收集意見交予政府，形容時間緊迫。

涵國際金融中心、北都等小組

陳振英指，內會早前已成立「香港主動對接國家『十五五』規劃小組委員會」，由另一位立法會總協調人吳秋北擔任小組主席，並下設六個分組，包括國際金融中心、北部都會區發展及區域融合等。

陳振英表示，立法會將分工配合政府制訂五年規劃的工作，由不同議員諮詢相關業界及團體，整理意見後，再提交至政制及內地事務局作研究，以助政府草擬框架性的五年規劃。他又指，待框架性規劃推出後，政府進行公眾諮詢時，議員會再次協助當局收集各界對草案的意見，供政府作後續修訂，最終方案將提交至立法會審議。

他預期整個過程將非常緊湊，因今年只剩下約8個月，估計每個步驟只有兩個月時間。他表示，立法會將爭取於上半年內收集好所有意見並提交予特區政府，以便當局盡快擬定第一份草案，並預留時間作公眾諮詢。

吳秋北：加緊時間、爭分奪秒聽取各方意見

對於政府計劃提早就首份五年規劃進行公眾諮詢，立法會總協調人、香港主動對接國家「十五五」規劃小組委員會主席吳秋北表示歡迎，認為有助更廣泛收集民意、匯集民間智慧的做法。他指出，雖然時間緊迫，但相關工作宜早不宜遲，鑑於現已是「十五五」的開局之年，應加緊時間、爭分奪秒聽取各方意見，以在年內形成最終的規劃定稿。

吳秋北透露，議員對此反應踴躍，續指下一步將與內會主席、總協調人陳振英及立法會主席李慧琼溝通，並與政制及內地事務局對接，以商討更具體的協同研究及意見收集方式。

李慧琼：會繼續實地了解北都發展

立法會主席李慧琼發稿指，立法會全力支持行政長官及特區政府相關工作。在協同機制下，行政立法發揮更好的良性互動，互相配合，增強夥伴力量。她指，立法會已總動員，按各議員所屬範疇或界別及其專業知識和經驗，成立多個小組，分工合作進行專題研究及分析、匯集不同界別意見，以配合並助力特區政府制定好香港五年規劃文件，清晰展示香港未來五年經濟、社會、民生等多個範疇的發展目標、策略和路徑。

李慧琼又指，香港五年規劃意義深遠，與市民息息相關，立法會作為香港特區管治團隊重要一員，亦是最重要的民意匯集地，全力協助特區政府制定好五年規劃，義不容辭。她指內會已成立香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會；發展事務委員會亦已設立北部都會區發展事宜小組委員會。議員將積極聯絡社會各界，並邀請專家、業界代表、民間組織等持分者參與這個過程，凝聚各界共識，向政府建言獻策，成為政府堅實的合作夥伴。

李慧琼說，正如國務院港澳辦主任夏寶龍早前指出，特區政府制定香港五年規劃，很有意義，應該突出北部都會區這個重點。她表示，立法會議員過去一個月已兩度前往北都考察，掌握最新發展情況。這將有助議員更精準到位向政府反映意見。立法會稍後會繼續實地了解北都其他發展。

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記者：李健威