特區常秘及部門首長北京研修 首日課程了解習近平新時代中國特色社會主義思想
更新時間：21:48 2026-04-20 HKT
發佈時間：21:48 2026-04-20 HKT
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特區政府常任秘書長及部門首長的國家事務研修班，今日（20日）在北京國家行政學院展開，首日課程由國家行政學院分管日常工作的副院長謝春濤親自授課，講述習近平新時代中國特色社會主義思想。學員亦聽取了有關國家「十五五」規劃的講解，以了解其編制理念和過程。
公務員事務局局長楊何蓓茵上午拜會謝春濤。她感謝國家行政學院對特區政府公務員培訓的長期支持，並指今次課程對掌握國家政策及世界變局，以至日後制定政策，主動對接國家「十五五」規劃，均十分有幫助。
楊何蓓茵：提升公務員愛國精神
楊何蓓茵表示，公務員事務局會持續加強各級公務員培訓，確保公務員準確認識憲制秩序、國家安全和國家的政策方針，提升其國家觀念、愛國精神，以及主動維護國家安全的意識和責任感。
楊何蓓茵昨日（19日）率領逾20位常任秘書長及部門首長抵達北京，是繼2023年後再次安排同級官員到內地學習。
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