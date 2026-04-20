律師會會長湯文龍出席講座分享個人職涯經歷 鼓勵青年裝備自己為社會長遠繁榮穩定作貢獻

香港律師會在社交平台表示，會長湯文龍前日（18日）應邀出席於鄧鏡波學校舉行的「正向人生《基本法》— 與全港青年同行計劃」講座，向約150名中學及大專學生主講「知法、守法與香港司法制度」，與青年朋友深入交流法治精神與香港司法制度的核心價值。

湯文龍：香港法治建基於多項核心原則

湯文龍在講座中深入淺出地闡述香港在「一國兩制」下的憲制基礎，指出《中華人民共和國憲法》與《中華人民共和國香港特別行政區基本法》(《基本法》)共同構成香港特別行政區的憲制秩序，確立香港作為全國唯一實行普通法制度的司法管轄區, 亦是全球唯一中英雙語的普通法司法管轄區。這一獨特優勢，使香港在國家發展大局中發揮連接內地與國際的重要橋樑角色。

湯文龍特別強調，香港法治建基於多項核心原則，包括合法性原則、法律面前人人平等、司法獨立及程序公義等原則。香港法院依法獨立審判案件，並享有終審權；刑事案件須達至「毫無合理疑點」的舉證標準，而民事案件則以「可能性的權衡」為準則，充分體現對正當程序與公平審訊的堅持。公開審訊、陪審團制度、緘默權及清晰的上訴機制等，共同構成穩健而完善的司法保障體系，彰顯香港法治制度的深厚基礎與國際公信力。

分享律師會理事會早前北京公務訪問

湯文龍亦向同學們分享香港律師會理事會早前的北京公務訪問。透過與內地多個部委、法律界及商界代表深入交流，理事會成員更深刻理解國家發展及法治建設等方面的最新發展，以及香港在國家法治體系中的獨特定位。湯文龍指，香港的普通法制度在國家支持下持續穩步發展，既保持自身制度特色，亦積極融入國家發展大局，展現「一國兩制」下行穩致遠的制度優勢。

在介紹法律專業時，湯文龍講解香港律師與大律師兩個分支各司其職、彼此配合，共同維護司法公正。他亦分享個人的法律職涯經歷與服務社會的體會，鼓勵青年裝備自己，培養理性思考能力與法治觀念，為社會的長遠繁榮穩定作出貢獻。

湯文龍表示，法治是香港賴以成功的基石。香港在國際法治評級及金融中心指數中持續名列前茅，正正反映社會對香港司法制度的信心。健全的法律制度、專業自律的法律界別，以及完善的法律援助制度，確保任何人士在法律面前一律平等，彰顯制度的公平與包容。

同學們踴躍提問 展現對律師專業濃厚興趣

香港律師會將繼續透過多元化的法律公眾教育活動，加強青少年對《基本法》及香港司法制度的認識，培養知法、守法、尊法的價值觀，協助他們建立正向思維與責任意識。理解法治，不僅有助青年認識自身權利與義務，更為未來投身法律專業或其他行業奠定穩固基礎。

講座後的問答環節氣氛熱烈，同學們踴躍提問，展現出對律師專業、香港法律制度及國家法治發展的濃厚興趣。香港律師表示，將一如既往，與社會各界攜手合作，弘揚法治精神，推動專業發展，為香港在「一國兩制」下持續發揮普通法優勢、保持國際法律及爭議解決中心地位而努力。

圖片：香港律師會FB