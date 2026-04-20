李家超晤安徽省長王清憲 深化皖港合作 推動長三角與大灣區成世界級城市群

行政長官李家超今日（20日）在禮賓府與安徽省省長王清憲會面，就深化皖港合作交流意見。李家超歡迎王清憲率團到訪香港，並出席2026皖港創新發展合作伙伴會議。他表示，香港將與安徽進一步拓展前沿創科領域合作，並在金融經貿、人文交流等領域推進更廣泛協作，達致優勢互補、互利共贏。

李家超指，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，規劃強調促進區域聯動發展，鞏固提升長三角、粵港澳大灣區動力源作用。安徽是長三角地區高質量發展的重要引擎，而香港作為大灣區中心城市和區域發展核心引擎之一，兩地人緣相親、商緣相連，合作緊密。他有信心兩地繼續深化合作，推動長三角和大灣區成為世界級城市群，共同把握好「十五五」規劃帶來的新機遇。

李家超歡迎更多包括安徽在內的內地企業，利用香港高度國際化的市場和高增值專業服務，提升業務競爭力。

歡迎內企以港作跳板拓展全球市場

李家超說，香港一直是安徽最大的外資來源地，皖港經貿關係密切。香港在最自由經濟體排名穩居世界第一，在「一國兩制」下擁有國家機遇與國際機遇同時出現於同一城市的優勢，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的作用。特區政府已成立內地企業出海專班，通過跨界別專業服務平台，服務內地企業「走出去」，把國際資金「引進來」，扎實推動經濟高質量發展。他歡迎更多包括安徽在內的內地企業，利用香港高度國際化的市場和高增值專業服務，提升業務競爭力，以香港作為跳板拓展全球市場，共謀發展。

他續說，安徽經濟發展迅速，積極發展數字經濟、人工智能等新興產業。香港正積極推進編制首份香港五年規劃，全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，開創香港高質量發展的新局面，更好融入及服務國家發展大局。香港會與安徽進一步拓展前沿創科領域的合作，促進兩地創科產業發展，共同推動新質生產力，為國家科技強國建設貢獻力量。兩地同時會在金融經貿、人文交流等領域，推進更深入、更廣泛的合作，達致優勢互補、互利共贏。

政制及內地事務局局長謝小華和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席會面。