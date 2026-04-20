Web3與AI融合將顛覆現狀 陳茂波：香港致力成全球開發應用樞紐

財政司司長陳茂波今日（20日）出席「2026香港Web3嘉年華」時表示，Web3與人工智能的交匯將會顛覆現狀，重塑金融、貿易以至物流等多個行業。他強調，香港擁抱創新科技，將致力維持一個平衡且具前瞻性的監管制度，目標是成為下一代技術得以負責任地開發、應用和擴展的全球樞紐。

Web3結合AI 效率與挑戰並存

陳茂波指出，Web3日趨成熟，其應用已擴展至實體經濟；與此同時，由AI驅動的數字智能正融入經濟，兩者的結合將創造巨大機遇。他預視，未來AI代理將以極高速度分析資訊，並利用區塊鏈基礎設施執行操作，從而將交易效率提升至全新水平。

不過，陳茂波提醒，這種融合亦帶來了必須共同應對的問題。首先是「速度差距」，當AI能以毫秒級速度行動時，相關的支付及結算系統亦必須同步跟上，這有賴於建立共同標準和跨境合作。其次是人類控制與安全問題，必須確保AI的自主決策行為可預測、可追溯，並設立明確的護欄，讓人類始終掌握最終控制權。最後，在監管與問責方面，監管框架必須與時並進，以應對網絡安全、詐騙及系統偏見等風險，確保投資者及用戶得到妥善保護。

財政司司長陳茂波今日（20日）出席「2026香港Web3嘉年華」。政府新聞處

政府成立「AI+」委員會 Web3與AI融合為重點領域

陳茂波闡述香港的方針時強調，在「一國兩制」下，香港歡迎全球Web3企業家來港發展。他相信，區塊鏈技術與數字資產的真正價值，在於解決現實生活問題、降低成本、加快結算及提高透明度，從而讓金融服務更具包公性。為堅定支持創新，他重申，政府的監管原則為「相同活動、相同風險、相同監管」，而監管機構更肩負「審慎監管」和「促進市場發展」的雙重使命。為此，當局會通過沙盒和試點項目與創新者合作，在受控環境中測試新工具，及早識別風險並提供實用反饋。

他以穩定幣為例，指政府已發放兩個發行人牌照；此外，亦已發行多輪總值超過20億美元的代幣化綠色和基礎設施債券，並將此類發行常規化。展望未來，陳茂波透露，政府將成立「AI+產業發展策略委員會」，以賦能不同行業，而Web3與AI的融合將是該委員會的重點領域之一。