七欖狂熱席捲香港 李家超：香港會協助不同企業為夢想達陣

一連三日的香港國際七人欖球賽今天（19日）在啟德體育園主場館舉行最後一天賽事，行政長官李家超亦有到場支持。李家超在社交平台表示，國際七人欖球賽踏入50周年，七欖狂熱再次席捲香港。來自世界各地的球迷為七欖悉心打扮，盡顯創意，大家為球隊和運動員熱烈打氣的吶喊聲更響徹啟德體育園，帶動全城熾熱氣氛。

他又指，自己趁比賽期間，與不同內地和外國企業代表聊天，包括吉爾吉斯商業銀行Bakai Bank行政總裁Andreas Meletiou、Edrington北亞區董事總經理Jaime Martin及Antler創辦人Dilan Mizrakli Landgraff、華為港澳行政總裁陳建韓、國家電網海外投資有限公司董事及總經理區曉明、中國移動國際董事長王華及和諧汽車董事長馮長革，他們都對香港的七人欖球賽讚不絕口，亦對香港未來的發展充滿信心。

李家超強調，香港作為世界各地企業的「超級增值人」，正好發揮國際大都會的重要橋樑角色，協助不同企業以毅力和拼勁為夢想達陣，走向國際。

李家超稱，七欖節奏明快，球員於分秒間攻守互換，在啟德體育園的大草地上大放異彩，以高效策略應對各種挑戰，體現香港活力多變、永不言敗的精神。香港定必繼續發揮國際七人欖球賽的活力，向世界展現盛事之都的魅力和多元文化，以拼勁在世界舞台發光發亮。

陳茂波：賽事緊湊精彩 球迷肉緊打氣

財政司司長陳茂波亦有到場觀看港隊在銀劍賽戰勝日本，他賽後於社交平台發文時，形容現場熱鬧氣氛「邁向頂峰」，男子Melrose銀劍賽非常緊湊精彩，主場的香港球迷「全情肉緊」為港隊打氣。

陳茂波說，面對強敵，港隊全力以赴、表現出色，最終以19比15力壓對手，成功取得銀劍賽三年霸，表示全場球迷都為之振奮。

他又稱，踏入50周年的國際七人欖球賽，是香港其中一項重要的體育盛事。三日門票預售超過13萬張，大會估計海外觀眾佔總入場人數超過三成。啟德體育園附近、蘭桂坊及銅鑼灣的食肆亦表示生意明顯增加。他說，會繼續大力推動盛事經濟，為零售餐飲以及其他不同行業注入更多動力。

圖片來源：陳茂波FB