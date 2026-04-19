鄧炳強帶隊考察沙頭角 江旻憓隨團對「無感通關」有興趣︱Kelly Online

保安局局長鄧炳強可謂沙頭角旅遊大使，近年不時在社交平台分享沙頭角的美景美食。他今早（18日）便聯同議員和旅遊業議會代表，到蓮麻坑邊境禁區路段考察，並向他們講解巡邏路段情況，聽取業界對開放路段及放寬禁區證申請的意見。

鄧炳強一行人隨後再前往保安局為開放沙頭角邊境禁區旅遊規劃的景點考察，順道試行來往中英街的「智能通道」，感受沙頭角的發展。新任旅遊界立法會議員江旻憓亦有隨團，從照片可見，她對「無感通關」似乎頗感興趣。

適逢「北區龍舟邀請賽」今日舉行，禁毒處亦在現場設置遊戲攤位推廣禁毒訊息。鄧炳強指沙頭角人潮鼎沸，迫滿龍舟好手同旅客，熱鬧非常，而最開心的是，今日再臨沙頭角重遇不少街坊老友，大家寒暄聚舊，不亦樂乎。

圖片來源：鄧炳強fb