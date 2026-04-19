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逾20常秘及部門首長到北京 展開國家事務研修及訪問

政情
更新時間：15:02 2026-04-19 HKT
發佈時間：15:02 2026-04-19 HKT

特區政府常任秘書長及部門首長國家事務研修及訪問團，包括超過20名常任秘書長及部門首長今午（19日）啟程前往北京，由公務員事務局局長楊何蓓茵帶隊。研修及訪問團抵京後，將隨即在國家行政學院展開研習。

楊何蓓茵在社交平台指，上一次常秘及部門首長研修及訪問團於2023年進行，時隔3年，再次以團長身份率團，深感責任重大，希望各個環節的安排均妥當和做得更細緻。於今天出發的研修及訪問團，正值是國家「十五五」新征程上，而特區政府於今年內會編制好香港首份五年規劃以對接國家「十五五」規劃，各常秘及部門首長必然有份參與其中，並擔當一定的重要角色。

她期望透過這次學習、研修和考察，既對國家的重大政策及發展戰略有更深入和更透徹的理解，也從中有所啟發及得着，回港後以前瞻眼光及創新思維，參與編制好香港首份五年規劃，為香港更好融入和服務國家發展大局，深入參與粵港澳大灣區建設，以及推動香港各個領域的高質量發展，貢獻重要力量。
 

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