Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

引進重點企業︱陳茂波：明日公布新一批企業名單 涵多間千億市值公司

政情
更新時間：12:17 2026-04-19 HKT
發佈時間：12:17 2026-04-19 HKT

財政司司長陳茂波表示，地緣政治形勢複雜多變，全球化分工正逐步轉向區域深化合作。人工智能等前沿科技正深刻重塑生產方式、商業模式以至消費方式；而在氣候變化與能源安全雙重壓力下，全球綠色轉型步伐亦加速推進。在這些大趨勢之下，香港更需要以未來的視角看今天，堅定秉持科技與創新，全力全速加快發展新興產業及培育未來產業。

陳茂波在網誌表示，今年《財政預算案》提出成立「AI+與產業發展策略委員會」，將邀請學者、專家、企業和園區公司等一起制定策略，創造有利條件，推動產業升級轉型和發展。

引進逾100間重點企業創造逾8,000職位

他續稱，在主動對接「十五五」規劃、積極融入和服務國家發展大局的進程中，香港將根植大灣區、聯通國際、聚焦高增值產業，充分發揮「一國兩制」的獨特優勢。引進辦已成功引進逾100間重點企業，聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技，以及文創科技等領域。多個指標均反映這些企業正以香港作為國際科研與營運樞紐，並持續紮實推進在香港的發展。

陳茂波上周出席第四屆香港國際創科展。陳茂波網誌
陳茂波上周出席第四屆香港國際創科展。陳茂波網誌
陳茂波上周出席第四屆香港國際創科展。陳茂波網誌
陳茂波上周出席第四屆香港國際創科展。陳茂波網誌
陳茂波上周出席滙豐全球投資峰會2026。陳茂波網誌
陳茂波上周出席滙豐全球投資峰會2026。陳茂波網誌
陳茂波上周出席滙豐全球投資峰會2026。陳茂波網誌
陳茂波上周出席滙豐全球投資峰會2026。陳茂波網誌

他指，這些企業為香港經濟帶來的實質貢獻正逐步體現。目前，它們合共累計實際投資達225億港元，較相關階段的預期數字高出三成以上；已創造逾8,000個職位。這些職位涵蓋科研、人工智能、醫療健康、網絡安全及專業服務等多個高增值領域。截至今年3月，重點企業使用的商業和工業樓面面積合共260萬平方呎，比去年同期增長四成，反映他們在港的研發、生產及營運活動正持續擴張。

明天將公布新一批重點企業名單

陳茂波透露，引進辦明天將公布新一批（即第六批）重點企業名單，當中包括多間市值達千億港元的公司，涵蓋生命健康科技、低空經濟、人工智能、新能源材料、跨境金融基建及金融科技等前沿領域。其中的生命健康科技企業屬全球領先，它們將在港開展臨床研究，可望進一步支持香港在國際醫療研發領域的地位；亦有多家企業將在港設立研發中心、財資中心及區域總部，進一步鞏固香港作為連接內地與全球市場的重要樞紐角色，並讓本港創科生態更蓬勃。

陳茂波展望未來，將繼續全力全速引進更多優質企業，並以更精準的政策配套支持其在港發展，推動創新鏈、產業鏈與資金鏈的深度結合。通過引進境外企業和加強培育本地初創雙軌並行，香港必能加快構建更多元、更具韌性和更具國際競爭力的產業結構，在國家高質量發展大局中發揮更積極作用，並為自身經濟注入持續有力的新動能。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
19小時前
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
郭晉安18歲兒子郭令山近照曝光 安仔離婚後罕晒父子情 豪住7500呎總統套房
郭晉安18歲兒子郭令山近照曝光 安仔離婚後罕晒父子情 豪住7500呎總統套房
影視圈
16小時前
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
社會
2026-04-18 12:12 HKT
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
影視圈
23小時前
曾志偉、黃杏秀同日生日派對陣容大不同？不再一同慶生 秀姑70大壽星光黯淡疑與陳百祥有關
曾志偉、黃杏秀同日生日派對陣容大不同？不再一同慶生 秀姑70大壽星光黯淡疑與陳百祥有關
影視圈
19小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
3小時前
朱凱婷14歲女兒才貌雙全 世界芭蕾舞冠軍慈善騷彈豎琴演出 網民：靚過媽媽當年選港姐
朱凱婷14歲女兒才貌雙全 世界芭蕾舞冠軍慈善騷彈豎琴演出 網民：靚過媽媽當年選港姐
影視圈
19小時前
慎防特朗普再興風作浪 林本利：別以為中期選舉美股必升 買巴郡增防守力
慎防特朗普再興風作浪 林本利：別以為中期選舉美股必升 買巴郡增防守力
投資理財
6小時前
居屋裝修懶人包 破解「廚廁不能動」限制 零改動格局變出最強空間感丨唐耀賢
居屋裝修懶人包 破解「廚廁不能動」限制 零改動格局變出最強空間感丨唐耀賢
家居裝修
6小時前