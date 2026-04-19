引進重點企業︱陳茂波：明日公布新一批企業名單 涵多間千億市值公司

財政司司長陳茂波表示，地緣政治形勢複雜多變，全球化分工正逐步轉向區域深化合作。人工智能等前沿科技正深刻重塑生產方式、商業模式以至消費方式；而在氣候變化與能源安全雙重壓力下，全球綠色轉型步伐亦加速推進。在這些大趨勢之下，香港更需要以未來的視角看今天，堅定秉持科技與創新，全力全速加快發展新興產業及培育未來產業。

陳茂波在網誌表示，今年《財政預算案》提出成立「AI+與產業發展策略委員會」，將邀請學者、專家、企業和園區公司等一起制定策略，創造有利條件，推動產業升級轉型和發展。

引進逾100間重點企業創造逾8,000職位

他續稱，在主動對接「十五五」規劃、積極融入和服務國家發展大局的進程中，香港將根植大灣區、聯通國際、聚焦高增值產業，充分發揮「一國兩制」的獨特優勢。引進辦已成功引進逾100間重點企業，聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技，以及文創科技等領域。多個指標均反映這些企業正以香港作為國際科研與營運樞紐，並持續紮實推進在香港的發展。

陳茂波上周出席第四屆香港國際創科展。陳茂波網誌

陳茂波上周出席第四屆香港國際創科展。陳茂波網誌

陳茂波上周出席滙豐全球投資峰會2026。陳茂波網誌

陳茂波上周出席滙豐全球投資峰會2026。陳茂波網誌

他指，這些企業為香港經濟帶來的實質貢獻正逐步體現。目前，它們合共累計實際投資達225億港元，較相關階段的預期數字高出三成以上；已創造逾8,000個職位。這些職位涵蓋科研、人工智能、醫療健康、網絡安全及專業服務等多個高增值領域。截至今年3月，重點企業使用的商業和工業樓面面積合共260萬平方呎，比去年同期增長四成，反映他們在港的研發、生產及營運活動正持續擴張。

明天將公布新一批重點企業名單

陳茂波透露，引進辦明天將公布新一批（即第六批）重點企業名單，當中包括多間市值達千億港元的公司，涵蓋生命健康科技、低空經濟、人工智能、新能源材料、跨境金融基建及金融科技等前沿領域。其中的生命健康科技企業屬全球領先，它們將在港開展臨床研究，可望進一步支持香港在國際醫療研發領域的地位；亦有多家企業將在港設立研發中心、財資中心及區域總部，進一步鞏固香港作為連接內地與全球市場的重要樞紐角色，並讓本港創科生態更蓬勃。

陳茂波展望未來，將繼續全力全速引進更多優質企業，並以更精準的政策配套支持其在港發展，推動創新鏈、產業鏈與資金鏈的深度結合。通過引進境外企業和加強培育本地初創雙軌並行，香港必能加快構建更多元、更具韌性和更具國際競爭力的產業結構，在國家高質量發展大局中發揮更積極作用，並為自身經濟注入持續有力的新動能。