劍后江旻憓夥區議員黃文莉開聯合地辦 兩人社交平台大派心心｜Kelly Online

前港隊女子擊劍運動員、奧運金牌得主、被譽為「微笑劍后」的江旻憓，成功轉型為今屆立法會旅遊界議員。她與九龍城區議員黃文莉在土瓜灣馬頭圍邨聯合辦事處今日（18日）正式開幕。江旻憓表示，九龍城區完美展現香港的多元面貌，既有深厚的社區文化，又有充滿活力的新興發展。希望善用九龍城區的優勢，結合啟德的現代化設施，打造更具吸引力的旅遊路線。

江旻憓亦在社交平台發文，稱「Lots of Love, beautiful and tasty from our friends and family,thank you（來自親朋好友的滿滿愛意，還有美味又漂亮的食物，謝謝！）」，更貼出多張與黃文莉「比心心」的合照。

李慧琼叮囑多與居民及年輕人溝通

立法會主席李慧琼在致辭時，肯定江旻憓作為立法會新成員工作認真，亦經常為旅遊界發聲，並歡迎兩位十分有能力的年輕議員服務九龍城區，叮囑她們需多與居民及年輕人溝通。

鄧炳強冀將回饋社會的初心和熱忱不斷傳承

保安局局長鄧炳強則表示，非常高興看到兩位年輕有為的議員來到九龍城區為居民提供服務。他希望兩位土生土長的年輕議員，將回饋社會的初心和熱忱在地區服務中不斷傳承和弘揚。

何永賢讚江旻憓運動員時期已熱心參與基層服務

房屋局局長何永賢指，江旻憓在加入立法會之前，還是運動員時就已經很熱心參與基層活動與服務。她相信，協助馬頭圍邨重建工作，特別是居民安置，長者服務，幫助居民改善生活環境等，將會是兩位議員在該區的工作重點。

江旻憓：九龍城區完美展現香港多元面貌

江旻憓指，九龍城區完美展現香港的多元面貌，既有深厚的社區文化，又有充滿活力的新興發展。從旅遊角度來看，這裡是串聯傳統與現代的起點，讓遊客既能體驗地道生活，又能感受城市進步的脈搏。她認為聯合辦事處選址於此，正是希望以地區為本，善用九龍城區的優勢，推動更具前瞻性、更貼地的社區服務工作。同時，她也希望可以促進社區的互動與協同發展，將啟德的現代化設施與土瓜灣、九龍城的獨特文化魅力相結合，打造更具吸引力的旅遊路線，為社區帶來新動力。

黃文莉：未來將與江旻憓舉辦更多活動

黃文莉則以早前成功舉辦的「龍城美食潑水泰繽紛」為例，指文化活動能有效凝聚社區、促進共融的作用。她表示，未來將與江旻憓舉辦更多同類活動，讓文化旅遊成為推動社區發展的引擎。