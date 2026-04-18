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楊何蓓茵4.19率逾20名常秘及部門首長到北京和成都研修 期間將拜訪港澳辦

政情
更新時間：17:10 2026-04-18 HKT
發佈時間：17:10 2026-04-18 HKT

公務員事務局局長楊何蓓茵明日（19日）率領超過20名常任秘書長及部門首長前往北京和成都，參加研修課程並進行考察。

繼2023年後，特區政府再安排常任秘書長及部門首長到內地學習、研修和考察。此行目的是加深他們對國家的重大政策及發展戰略的了解，並促進兩地官員的工作聯繫和交流。

抵京後會拜訪中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室

研修及訪問團抵京後會在國家行政學院學習，並會拜訪中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室，之後於4月22日轉往成都考察。研修及訪問團將於4月25日由成都返港。

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