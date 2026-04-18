葉傲冬將軍澳設聯合辦事處 黃偉綸：地區聲音有助決策

立法會議員葉傲冬、霍啟剛及西貢區議員温啟明在將軍澳厚德邨開設聯合辦事處，今日（18日）舉辦開幕儀式。財政司副司長黃偉綸致辭時表示，樂見議員深入地區，並指地區聲音有助政府融入決策。

黃偉綸一開始便提到剛剛與葉傲冬、霍啟剛交流，指他們經常「落區」工作，又聽到他們表示「搞地區辦事處唔係刷關鍵績效指標(KPI)」，他則笑稱「聽到唔係刷KPI嘅，但總要滿足啲KPI嘅」。

黃偉綸續稱，現屆政府具有很多KPI，引述行政長官李家超表示，現屆政府「以結果為目標」及「沒有最好，只有更好」的施政理念，歡迎市民提供意見，甚或批評，政府均會虛心接受。他以早前為應對燃料價格問題而召開的緊急立法會財委會會議為例，指雖面對巨大壓力，但因有需要幫助的市民正在等待解決問題，並感謝立法會的支持。

黃偉綸指，自己很少使用「下情上達」的字眼，認為「無咩上下」，但政府政策需要透過區議會和區議員讓地區市民了解，而地區市民的狀況，有時政府未必完全掌握，樂見多位議員在地區設立辦事處，深入地區，讓地區的聲音融入整個決策制度。他感謝在場眾多支持地區工作的朋友，並期望大家能繼續支持議員的地區工作。

民建聯秘書長、立法會新界東南議員葉傲冬強調「搞地區辦事處唔係刷KPI」，他解釋，早於今年一月霍啟剛已提議合辦地區辦事處，並希望選址能接觸更多基層市民，故雙方決定選址厚德邨。他強調，是次合作是民建聯與G19的跨黨派合作，向街坊展示立法會團結一致服務市民的決心。

傳統地區工作外增添文藝體育元素

葉傲冬指出，辦事處的一大特色，是在做好傳統地區工作的基礎上，融入文化藝術與體育元素。他指將軍澳區內設有單車館等多項體育設施，文化元素濃厚，適合霍啟剛在此推廣其文化、體育及旅遊的理念。他續指已與霍啟剛商討未來如何將這些新元素帶入社區，期望能提升社區的幸福感與獲得感。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，將軍澳運動場服務市民眾多，希望能作為橋樑，將更多文化及體育界資源帶入社區。

聯合辦事處開幕儀式出席嘉賓包括，政制及內地事務局局長謝小華、入境事務處處長郭俊峯、行會成員、民建聯主席、立法會議員陳克勤、港區全國人大代表、立法會議員陳振英、立法會議員簡慧敏等。

記者、攝影：李健威

