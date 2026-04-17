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陳茂波籲工程界把握三大趨勢轉型 北都將帶來新機遇

政情
更新時間：21:29 2026-04-17 HKT
發佈時間：21:29 2026-04-17 HKT

財政司司長陳茂波今晚（17日）出席香港工程師學會晚宴，致辭時讚揚業界貢獻，並指政府未來將持續投資工務工程。他強調，人工智能、綠色轉型及國家高質量發展為三大重要趨勢，而北部都會區將為工程界帶來大量新機遇。

北部都會區成創科樞紐 每年千億投資工務工程

陳茂波於香港工程師學會周年晚宴致辭時，讚揚本港工程師多年來在多個範疇，為香港建設世界級交通網絡、智慧基建及更綠化宜居社區，是城市發展的重要建造者。

他指出，政府非常重視工程專業，未來五年每年工務工程開支將約1,300億元，並會加大研發及創科應用，目標將公共工程打造成展示香港工程實力的平台。政府亦會透過加強STEM教育、提供實習及學徒機會等方式，培育新一代工程人才。

在規劃層面，陳茂波強調未來大型基建項目，特別是北部都會區發展，將為工程界帶來大量新機遇。他形容，北部都會區將成為香港的創科樞紐、連接大灣區的合作平台，以及一個融合人工智能、綠色設計及智慧城市系統的「動態實驗室」。

財政司司長陳茂波出席香港工程師學會。
財政司司長陳茂波出席香港工程師學會。

三大趨勢重塑工程界 促業界抓緊機遇

陳茂波提出三大正在重塑工程界的重要趨勢，包括人工智能、綠色轉型及碳中和，以及國家高質量發展，並鼓勵業界把握機遇。人工智能方面，他形容現今已進入「數智時代」，數碼孿生、感測技術及機械人等應用，有助提升工地安全及工程效率。政府正推行「AI+策略」，歡迎工程界積極參與；至於綠色轉型及碳中和，他指在全球大趨勢下，工程師已在節能設計、組裝合成建築法（MiC）等方面積極創新。他強調，愈早採用可持續設計與施工方法，愈能在國際市場取得競爭優勢；國家高質量發展方面，他稱香港在「一國兩制」下，是連接國家與國際標準的重要橋樑。本港工程師能在內地企業「走出去」及國家標準「走出國門」的過程中，發揮關鍵作用。

他最後感謝香港工程師學會多年來的貢獻，並重申無論科技如何變化，工程界的專業精神、操守及責任感始終是不變的核心價值，更是香港長遠發展的基石。

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