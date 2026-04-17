鄧炳強致函《華爾街日報》斥失實 重申黎智英經公平審訊定罪 財產沒收符國際慣例

保安局局長鄧炳強今日（17日）去信《華爾街日報》，批評該報昨日（16日）刊登的一篇題為〈Now China Is Taking Jimmy Lai’s Property〉的文章失實，指該記者再次提出早已被反覆駁斥及揭穿為假新聞的失控指控，是意圖詆毀中國及香港特別行政區。

黎案審訊公平 其本人亦不上訴

鄧炳強在信中重申，香港是法治社會，黎智英經過公平、公正、公開的審訊後，被裁定犯下危害國家安全的罪行。法院頒布的裁決和判刑，均附有詳盡理據並有大量證據支持，而黎智英亦選擇不上訴。

他又指，根據香港法律，律政司司長可向法院申請沒收財產，而法院亦只有在信納待沒收的財產符合相關條件後，方可頒令。而向法院申請沒收令是打擊嚴重罪行和保障公眾利益的有效方法之一，世界各地普遍設有沒收與罪行相關財產的法律及機制。美國法律亦訂明，參與恐怖活動的人士，其所有財產一般均可被沒收。

94%美商對港法治有信心

鄧炳強亦列舉例證，指在智庫菲沙研究所（Fraser Institute）2025年的年度報告中，香港再度獲評為全球最自由的經濟體；香港與紐約、倫敦並列，繼續位居全球三大國際金融中心；香港美國商會今年的商業信心調查顯示，94%的受訪會員對香港的法治抱持信心。在地緣政治衝突和不確定性之中，這些事實充分說明了香港作為商業和投資者安全港的吸引力。