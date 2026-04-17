Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧炳強致函《華爾街日報》斥失實 重申黎智英經公平審訊定罪 財產沒收符國際慣例

政情
更新時間：20:45 2026-04-17 HKT
發佈時間：20:45 2026-04-17 HKT

保安局局長鄧炳強今日（17日）去信《華爾街日報》，批評該報昨日（16日）刊登的一篇題為〈Now China Is Taking Jimmy Lai’s Property〉的文章失實，指該記者再次提出早已被反覆駁斥及揭穿為假新聞的失控指控，是意圖詆毀中國及香港特別行政區。

黎案審訊公平 其本人亦不上訴

鄧炳強在信中重申，香港是法治社會，黎智英經過公平、公正、公開的審訊後，被裁定犯下危害國家安全的罪行。法院頒布的裁決和判刑，均附有詳盡理據並有大量證據支持，而黎智英亦選擇不上訴。

他又指，根據香港法律，律政司司長可向法院申請沒收財產，而法院亦只有在信納待沒收的財產符合相關條件後，方可頒令。而向法院申請沒收令是打擊嚴重罪行和保障公眾利益的有效方法之一，世界各地普遍設有沒收與罪行相關財產的法律及機制。美國法律亦訂明，參與恐怖活動的人士，其所有財產一般均可被沒收。

94%美商對港法治有信心

鄧炳強亦列舉例證，指在智庫菲沙研究所（Fraser Institute）2025年的年度報告中，香港再度獲評為全球最自由的經濟體；香港與紐約、倫敦並列，繼續位居全球三大國際金融中心；香港美國商會今年的商業信心調查顯示，94%的受訪會員對香港的法治抱持信心。在地緣政治衝突和不確定性之中，這些事實充分說明了香港作為商業和投資者安全港的吸引力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
影視圈
2小時前
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
01:35
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
影視圈
6小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
七欖︱天文台一度發黃雨警告 啟德體育園啟動上蓋防漏裝置
社會
4小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
7小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
7小時前
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
商業創科
6小時前
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
00:58
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
突發
4小時前
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
影視圈
9小時前