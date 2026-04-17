律政司辦迎新交流會 林定國分享經驗 籲做好跨部門溝通、多接觸社會

律政司司長林定國表示，一年一度的律政司迎新交流會到來，在輕鬆的場合聽聽新加入的政府律師及見習律政人員對工作環境、對事物的新想法，總是令人期待。他與一眾人分享了數點事項。首先，工作上，隨著律政司處理的事務日益複雜，他鼓勵跨部門、跨科別之間要做好溝通，互相合作。在律政司逾千人的團隊中，透過溝通做好分工協作與提升效率至為關鍵。

第二，做律師千萬不能只懂法律。律政司是幫「人」解決問題，所以必須要接觸社會。工作以外，他鼓勵政府律師及見習律政人員透過香港政府律師協會這個平台，多參與義工或慈善服務，對自己的人生而言是一種經歷，受眾也會感到高興。

他又希望政府律師及見習律政人員透過每個機會增加市民對律政司、對政府律師工作的理解，建立正面形象，從而為團隊帶來歸屬感及滿足感。