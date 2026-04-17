七欖︱羅淑佩：13萬張已售門票是對經濟巨大貢獻 啟德體育園成「遊戲改變者」

一年一度的國際體育盛事「香港國際七人欖球賽」將於4月17日至19日再度於啟德體育園舉行。文體旅局局長羅淑佩在接受訪問時表示，適逢香港國際七人欖球賽50周年，政府正利用此類大型體育盛事作為「盛事經濟」策略核心，吸引過夜旅客，為本地住宿、餐飲及交通等行業帶來實質經濟效益，並提升整體城市氛圍。

全城洋溢熱烈欖球氣氛

羅淑佩指出，本周不僅有七人欖球賽，更可謂「欖球周」，由周三的香港國際十人欖球賽，到跑馬地馬場的「賽馬 × 欖球」，全城洋溢熱烈的欖球氣氛。她補充，除了欖球，本周末香港還同時舉辦UCI單車世界冠軍賽、在愉景灣舉行的冰球世界冠軍賽以及常規賽馬活動，讓每位體育愛好者都能找到精彩節目。

料七欖賽後娛樂活動更熱鬧

對於七人欖球賽帶來的經濟貢獻，羅淑佩稱，目前無具體預測數字，但單計已售出的13萬張門票，已是對經濟的重大貢獻。她提到，去年賽事移師啟德體育園後，觀察到觀眾及旅客的賽後娛樂活動，已從過往集中於個別地區擴散至全港各區。她預期今年情況將會相同，甚至更為熱鬧，為港島及九龍周邊地區帶來裨益。

在訪問中，羅淑佩形容啟德體育園是吸引大型活動的「遊戲改變者（game changer）」。她表示，這個擁有5萬個座位、配備可開合上蓋及空調的先進體育場，不僅能舉辦七人欖球賽和大型足球表演賽，更是舉辦國際級演唱會的理想場地。她提到，除了去年舉辦的Coldplay演唱會，韓國人氣組合BTS亦已宣布將於2027年3月在此舉行巡迴演唱會最終站，證明場地對頂級演出的吸引力，即使是香港夏天炎熱，也不再是問題。

為吸引旅客重複訪港，羅淑佩闡述多項策略。她以早前宣布與巴塞爾藝術展（Art Basel）達成為期5年的合作關係為例，指這項合作確立香港作為該展覽在區內唯一舉辦地點的地位，能吸引世界各地主要收藏家和藝術愛好者，每年3月固定到訪。此外，持續引進大型演唱會，以及在山頂等現有熱門景點增設全新燈光匯演等，都是為了給予旅客新鮮感，提供再次來港的充分理由。

七欖中東地區門票銷情較往年更強勁

談及中東衝突及燃油價格上漲導致機票價格上升的影響，羅淑佩認為目前情況尚在可控範圍。她以3月錄得435萬訪港旅客人次為例，指出當中有27%來自內地以外地區，包括歐洲等長途市場，顯示旅客訪港意欲未受嚴重影響。她強調，香港作為航空樞紐，擁有遍布全球的直航網絡，這是一項明確優勢。就七人欖球賽而言，她從香港欖球總會了解到，今年來自中東地區門票銷售情況至少與往年持平，甚至更為強勁。

針對交通成本可能上漲問題，羅淑佩表示，政府正密切關注情況，立法會財務委員會已批准向本地運輸及物流等商業營運界別提供補貼支持，並獲得業界歡迎和立法會通過。政府將持續監察，以評估是否需要採取進一步措施。

相關新聞：

七欖｜金禧之戰載譽重臨 今起啟德體育園上演 連串精彩活動、入場須知一覽 園方籲適量飲酒盡興而歸

七欖｜金禧之戰今起啟德主場館上演 旅發局為開幕禮注入新元素 三大亮點盡現「亞洲盛事之都」 魅力