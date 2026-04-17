北都｜香港人工智能研發院料下半年投入運作 孫東：沙嶺算力已接近全國一半

立法會財務委員會今（17日）舉行有關創新科技及工業的特別會議，多位議員就北都及河套地區創科發展提出關注。創新科技及工業局局長孫東表示，「香港人工智能研發院」已委任董事局成員並召開第一次會議，目標下半年正式投入運作，進一步支持AI研發及成果轉化。

沙嶺數據園為市場做算力增量 非「分蛋糕」

民建聯葛珮帆關注，政府有否初步估算，未來5年整個北都創科發展需要多少算力，沙嶺是否足夠。孫東表示，未來北都發展產業對電力需求很大，相信算力需求亦很大，沙嶺數據園區的建設正是針對未來巨大需求的前瞻性部署，現時提出18,000匹算力，就城市而言，在全球已是數一數二；就內地而言，18,000匹已接近內地算力的50%，這個份額相當大。當局希望先將這批算力盡快實現，盡可能滿足業界需求。

孫東續指，沙嶺數據園區實際上是為市場做增量，並非在香港現有市場上「分蛋糕」，透過先進數據設施，可以引入新資源和公司來港，相信未來增量會相當大，將來北都整體亦存在對算力的需求。

河套成跨境合作首選 冀年內推更好跨境數據政策

科技創新界邱達根表示，若將部分科研放在香港，始終涉及許多零部件需要通關、測試等，認為可以吸引更多智能企業來香港落戶，但目前許多硬件產業鏈已經集中在廣東省一帶，關注如何能更好吸引這些企業落戶香港，以及政府會否考慮設立實體地方，將智能測試、早期生產等集中在同一區域。

孫東表示，跨境合作最大可能性就是在河套，河套有足夠空間，當局希望引進很多公司，包括具身智能公司，亦希望今年會推出一些比較好的跨境數據政策。他亦稱，未見有其他比河套更合適的地方進行跨境信息實驗。

新田科技城100億起始資金恐不足 政府不排除再加碼

新社聯譚鎮國表示，政府已經與深圳聯合制訂生物樣本及數據跨境流動具體實施方案，並與內地部委緊密磋商，詢問政府有否明確的目標時間表，公布綠色通道及白名單具體操作細則，以及申請門檻，會否有方便企業申請的途徑，避免企業要「兩頭走」。

創新科技及工業局副秘書長(1)莊國榮表示，當局現在與內地相關部委在生物樣本及數據流方面已很密切溝通，希望今年內盡量可以有具體方案，讓園區公司及科技業界能夠理解推進過程。當局現時所有提交的建議，都是與深圳以「一區兩園」形式聯合提交，與中央部委溝通，局方很有信心，在這個政策以及硬件配合下，園區發展會在數據帶動下，達到希望的政策目標。

譚鎮國亦關注，政府對河套投資已達400多億，新田科技城規模比河套大很多，100億的起始資金是否夠用，政府是否預算未來會否有需要在今次100億之上進一步注資。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘表示，河套和新田範圍比現時科學園大很多，需要有足夠資源才能發展好，但政府也不想墨守成規，並非用以往方式或政府資源投入項目，反而希望盡量加快利用好私人及商業元素資源，亦透過政府政策及更多便利措施，令公私營合作加快河套及新田發展。他續指，不排除新田範圍更大的原因，很難說100億就會夠用。

記者：曹露尹