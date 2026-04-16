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田北辰：醫管局新措施回應訴求 惟「錄影監察」細節未明 促交代開發員有否自攜電腦

政情
更新時間：23:02 2026-04-16 HKT
發佈時間：23:02 2026-04-16 HKT

實政圓桌召集人田北辰今日（16日）在社交平台發文，就醫管局資料外洩一事，他表示之前也問過專家，指很大機會是承辦商的人帶自己電腦前往現場導致。因此，田北辰說，早前已要求醫管局以後涉及任何病人資料的情況，除了不准帶電腦，還要有人在場觀察著承辦商工作。

田北辰又指，醫管局今日表示涉及的是支援聯合醫院文書工具系統，屬周邊系統，而非中央系統，目前已經暫停系統承辦商存取權限。醫管局亦補充，當儀器需要緊急維護，是會用錄影等方式去監察承辦商，同時亦會檢視職員出入期間有否取得病人資料。

田北辰認為，醫管局現時宣布的做法，「都叫回應咗我哋嘅訴求」，不過質疑錄影方式的做法「係之後會有人睇返晒啲片睇吓有冇問題？」，擔心有「睇漏」情況，又問「會唔會用AI協助？定係錄完就算，出咗事先睇返？」

另外，他指醫管局到目前也無交代開發員到底有否帶電腦入去，認為應盡快交代清楚，指如果開發員真的有帶電腦到場而導致今次資料外洩，「有冇邊個部門需要問責？」

 

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