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醫委會裁定前立法會議員郭家麒永久除牌 首宗涉干犯國安法紀律研訊

政情
更新時間：18:41 2026-04-16 HKT
發佈時間：18:41 2026-04-16 HKT

醫委會今日（16日）向曾因觸犯《國安法》被判入獄50個月的前立法會議員、泌尿外科專科醫生郭家麒進行紀律研訊，並於同日裁定將郭家麒從醫生註冊中無限期除名，也是醫委會首宗因醫生涉及國安案件而舉行的研訊。

郭家麒並無出席研訊  也無委派法律代表

郭家麒並無出席研訊，也無委派法律代表。控罪指，郭身為註冊執業醫師，2024年被高等法院被判干犯串謀顛覆國家罪，違反2020年頒布的《香港國安法》第22條第3款，及香港法例第200章《刑事罪行條例》第159A條和159C條。

醫委會裁定永久除去郭家麒「醫生牌」。
醫委會裁定永久除去郭家麒「醫生牌」。

他在回覆文書中表示，其定罪與醫療行為無關，並非有不誠實或暴力行為，加上其參與程度有限，認為不應視作嚴重罪行。不過，醫委會法律顧問提醒研訊小組，應考慮郭的罪行對醫學界聲譽及公眾利益的不利影響，也要考慮郭是否適合行醫。

醫委會主席鄧惠瓊最後裁定將郭家麒的名字從醫生名冊中無限期刪除。翻查資料，郭家麒曾任新界西立法會直選議員，曾於2020年參與民主派初選，因「47人案」被控串謀顛覆國家政權、判囚50個月，至去年4月底出獄。

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