律師會訪京︱湯文龍：工作獲港澳辦肯定 已向司法部建議大灣區律師制「法律化」

香港律師會代表團今日（16日）結束為期四天的年度北京公務訪問，並於下午舉行記者會總結行程。律師會會長湯文龍表示，適逢國家「十五五」規劃開局之年，此行聚焦國家未來五年發展藍圖，探討香港法律專業在新階段下的角色與擔當。代表團期間拜訪了八個中央部委及機構，並首度參訪國家航天局及中國經濟體制改革研究會，積極開拓新興產業的法律服務機遇。

獲中央港澳辦肯定 倡大灣區律師制「成文化」

湯文龍指出，代表團首日獲中央港澳辦副主任農融接見，匯報了香港國安法實施後的法律情況及律師會推動社會責任的工作。他特別提到，去年11月大埔宏福苑發生嚴重五級火災後，律師會迅速啟動緊急免費法律諮詢，至今已處理近600宗個案，充分展現專業擔當，獲農融高度肯定。拜訪全國人大常委會香港基本法委員會主任沈春耀時，雙方探討《基本法》第九條，強調香港作為中英雙語普通法司法管轄區在國家法治建設的獨特優勢。

提兩大重點建議包括推動大灣區律師制度「法律化」

在拜訪司法部副部長武增時，湯文龍提出兩大重點建議：一、推動大灣區律師制度「成文化」與「法律化」，為截至2026年3月已超過630名的大灣區律師執業提供明確法律基礎；二、分享香港「專業彌償計劃」經驗，以完善跨境案件的專業保險及彌償安排。

首訪航天局拓機遇 迎119周年遷新址

涉外法治方面，代表團向外交部條法司司長齊大海介紹香港國際調解院的最新發展，特別精確指出調解院已於2025年10月20日正式運作，且現時已有40個國家簽署加入，獲充分肯定。律師會今年亦首度拜訪國家航天局及中國經濟體制改革研究會，探討為內地航天科創企業跨境融資及合規提供優質法律服務，航天局考慮建立恆常交流機制。

湯文龍補充，律師會此行亦與小米、百度等企業及六所高校交流。他提到，律師會剛於4月8日迎來119周年並遷入中環中心新址，將大幅提升運作效率，為「十五五」期間深化專業發展提供穩固支援。

此外，湯文龍分享行程花絮指出，昨日（4月15日）適逢「全民國家安全教育日」，代表團清晨前往天安門廣場觀賞升旗儀式時，巧遇逾200名無懼寒冷的香港小學生，對年輕一代展現的家國情懷深感觸動。

余國堅：中證監冀設互通機制 助新興產業IPO

副會長余國堅指，代表團拜訪中證監探討兩地證券律師監管架構，中證監明確表示希望與港律師會加強溝通並考慮設互通機制。此外，律師會向國家航天局及體育總局分享香港資本市場優勢，探討利用香港豐富的跨境融資及合規經驗，助力內地商業航天及體育企業產業化及赴港IPO。

趙彤：首倡辦「一帶一路運動會」 助內企走出去

理事趙彤總結與體育總局交流時指，律師會首度提出舉辦「一帶一路運動會」倡議，雙方初步交換建設性意見；期望未來搭建具區域影響力的體育法律服務中心。同時，律師會首辦「科技及航天企業沙龍」，向龍頭企業強調香港作為「超級聯繫人」，是內地企業進軍全球、獲取全方位合規保護的理想跳板。

黃巧欣：「普通法中心」66人次義教 培育涉外人才

副會長黃巧欣表示，律師會「普通法中心」自2025年成立以來，與北大、清華等頂尖內地院校合辦學分課程。過去一年共66人次香港律師義務授課，獲高度評價。未來將發揮香港獨特優勢，把普通法培訓推展至「一帶一路」沿線等非普通法司法管轄區，為國家儲備涉外法治人才。

黎雅明：倡內企善用香港法律 強化國際合約風險管理

副會長黎雅明總結時強調香港普通法制度在「一國兩制」下的不可替代價值。律師會積極鼓勵內地企業在簽訂國際合約及處理爭議時優先選用香港法律，以大幅提升落實全球戰略時的風險管理能力。代表團亦向內地部門更新香港IPO市場發展，展現香港法律界支援國家高質量發展的專業承諾。

記者、攝影：楊浚源