有議員關注市建局虧損27億應審慎推加強版招標妥 甯漢豪：制度改善不應等待

立法會財務委員會今（16日）舉行有關規劃地政的特別會議。有議員關注市建局近期錄得27億元虧損，詢問應否先等待大埔宏福苑火災獨立委員會報告公布後，釐清市建局角色定位後，才審慎處理「加強版招標妥」及「樓宇更新大行動2.0」政策。發展局局長甯漢豪回應指，若制度需要改善，便不應等待獨立委員會報告公布才行動。

簡慧敏質疑注資時機 甯漢豪指若報告已公布可即時調整

選委會簡慧敏指出，市建局近期錄得27億元虧損，社會正關注獨立委員會就大埔事件的調查報告，該報告將釐清市建局的角色定位。認為應否先等待獨立委員會報告公布後，才審慎處理「加強版招標妥」及「樓宇更新大行動2.0」政策。簡慧敏亦關注，現時「招標妥」尚有1.5億元餘款，應善用現有資源，而非另行注資。

甯漢豪強調，政府認為若制度需要改善，便不應等待獨立委員會報告出爐才展開工作。她解釋，「加強版招標妥」的建議自1月提出後，獲社會大致支持，目前正敲定細節，預計今年下半年可以落實執行。屆時若獨立委員會報告已公布，亦可即時參考作調整。

對於資金問題，甯漢豪澄清「招標妥」現有的1.5億元餘款，是早年批出用作資助業主參與計劃的專款；而撥款1億元於新設的市建局子公司，用作市建局成立專責團隊營運「加強版招標妥」之用。另外，預算案中亦已預留2億元，注入原有的資助款項中，確保對業主的支援不會減少。

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議員關注標準補地價採納率低 當局指暫不擴至所有範疇

地產及建造界黃浩明質疑，近年標準補地價採納率不高的問題是否與價格「唔貼市」有關。甯漢豪表示，過往經驗顯示，即使訂立標準，土地業權人仍傾向就個別個案進行協商，以反映土地的獨有特性。因此，當局目前未有計劃將標準補地價擴展至所有範疇。現時主要應用於兩方面，包括北部都會區的農地發展，因地塊模式較為統一；舊區的工業大廈重建，因其性質相近，較易訂立標準。當局會在適當時機，再考慮擴大應用範圍。

強拍支援中心僅接觸部分業主 因部分小業主未主動求助

在支援強拍條例受影響業主方面，黃浩明質疑，政府委託的支援中心在28名受強拍影響的業主中，僅接觸了17人，尚有11人未獲協助。發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲回應指，當局給予市建局小業主支援中心的指示，是必須接觸所有個案涉及的小業主。目前的數字反映，部分小業主並未主動向中心提出求助。

黃浩明指出，「樓宇更新大行動2.0」的申請個案集中於油尖旺、深水埗及九龍城，而觀塘區則較少，並詢問第二類物業的甄選標準。屋宇署署長何鎮雄解釋，樓宇更新行動分為兩類。第一類由業主立案法團自行統籌參與，取決於業主意向，政府無法直接干預。第二類則針對無能力自行統籌的業主，特別是「三無大廈」。屋宇署會根據風險評估，主動揀選該類樓宇，並協助其參與計劃，大部分獲選的樓宇本身已是「三無大廈」。

工業大廈作居住用途 《建築物條例》修訂後賦權執法人員即時檢控

選委會林筱魯關注工業大廈被違規用作居住用途，甯漢豪指出，工業大廈違規作住用用途存在危險，當局必定會進行執法管理。現行做法下，屋宇署會先向違規單位的業主發出通告，若業主遵從指示停止違規用途，署方則不會有進一步行動。為加強執法能力，當局將於今年稍後時間修訂《建築物條例》。修例後，執法人員一旦發現工廈單位有違規住用的情況，該情況本身即構成證據，可立即展開檢控，無需再給予業主糾正機會。

何鎮雄補充，署方主要透過風險為本及情報主導的方式，選定目標樓宇進行巡查。情報來源包括市民舉報、其他部門轉介，以及分析統計處數據，以識別出可能有較多套房或分間單位的樓宇，從而進行大規模執法行動。

公私營合作節省開支難估算 成效視乎業主參與意願

林筱魯亦關注，包括「原址換地」、偏遠地區開發及公私營合作等新土地發展政策，能為政府節省多少開支。甯漢豪回應指，若公私營合作模式在北部都會區等項目中推行順利，將有助減少政府直接收地的需要，並避免直接投入資金於前期基礎建設工程。不過，她坦言目前難以提供具體的節省金額估算，因為最終成效取決於有多少私人業主願意參與發展其土地。

對於執法行動中受影響的住戶，甯漢豪表示，屋宇署會與房屋局保持溝通，若有住戶經評估後有緊急安置需要，會提供協助。但當局強調，因執法行動而遷出的住戶，並不會因此在輪候公營房屋時獲得優先安排。

記者：李健威