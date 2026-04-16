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在京私人聚餐缺席主席選舉遭李慧琼「照肺」？ 李浩然澄清 : 行程非為應酬  無收主席警告

政情
更新時間：11:39 2026-04-16 HKT
發佈時間：11:39 2026-04-16 HKT

新一屆立法會對議員有更高要求。有報章專欄今日稱，選委界議員李浩然今年1月7日在北京參與私人聚餐，但受航班影響，未能在1月8日按時返回香港參與立法會主席特別論壇及選舉，因而遭到主席李慧琼口頭警告。

不過，李浩然今早在社交平台上發帖，指報道失實，透露當日他在北京拜訪3位院士和2個重要科研機構，以推動香港創科發展。他又指，對未能參與主席選舉表示非常遺憾和抱歉，強調會一如既往認真履行好議員職務。

李浩然澄清 : 行程非為玩樂或應酬  無收主席警告

李浩然下午在立法會再度澄清，該行程是為推動創科發展的「正經事」。他透露，期間拜訪了數間重要的科研機構，並與對方商討在香港落地的可能性，但基於保密原則，不便透露具體機構名稱。他補充，行程中有與兩位院士會面，其中一位為美國國家科學院的院士，強調行程並非為了玩樂或應酬，並無所謂「私人會面」。

對於傳聞提及他收到立法會主席的「口頭警告」，李浩然明確否認，形容說法「失實」。他解釋，議員之間有交流溝通屬正常，「喺個溝通嘅過程裏面，大家傾下偈」。他亦因未能投票，親自向立法會主席及候選人表示歉意及遺憾。

他指出，與主席的溝通僅屬議員間的對話，過程中曾提及當時航班機位或較緊張，屬提醒，並不存在任何「警告」，強調「失實嘅意思就係，第一唔係私人會面，第二無警告」。

對於有報道指現場有其他議員，其後先行離開，李浩然澄清：「其實係根本冇其他議員」，不明為何簡單的溝通會被演繹成不同版本。

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