羅淑佩：深受夏寶龍講話啟發 有安全穩定環境市民才能感受香港活力

昨日（15日）是第11個「全民國家安全教育日」，主題是「主動對接『十五五』規劃 堅持統籌發展和安全」。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式在開幕典禮發表主旨講話，深刻闡釋國家主席習近平有關統籌發展和安全的一系列重要講話精神，全面闡明香港維護國家安全與推動經濟社會發展的必然邏輯，為香港未來發展提供了清晰的路向和明確的指引。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，對夏寶龍的講話，深受啟發。

羅淑佩在社交平台撰文，衷心感謝夏寶龍對香港的關心、指導與支持。夏寶龍言重心長地提醒需要銘記香港得來不易的良好穩定局面，需要認識安全不是一勞永逸，要不斷增強維護國家安全的意識，持續築牢維護國家安全的屏障，共同把香港良好局面維護好、鞏固好、發展好。

推一系統愛國主義教育活動

羅淑佩強調，有安全穩定的環境，市民與旅客便能在多元的文化、體育及旅遊活動中感受香港活力與深厚的中華文化魅力，進一步樹立自覺維護國家安全的意識。今年，文化體育及旅遊局將推出一系列深化愛國主義教育的活動，包括「中華文化節2026」、「中國通史系列」展覽，以及抗戰歷史紀錄片放映等，讓公眾深入了解抗戰歷史與中華文化的獨特內涵，進一步增強文化自信，薪火相傳愛國教育，提升市民對國家安全的意識。

在行政長官領導下，特區政府正全力全速制定香港首份五年規劃。規劃將貫徹總體國家安全觀，統籌發展與安全，實現以高水平安全護航高質量發展。香港將深度參與大灣區建設，主動對接國家「十五五」規劃，確保香港充分融入和服務國家發展大局，開創「十五五」時期「一國兩制」事業新局面，為國家建設文化強國、體育強國、旅遊強國作出新的更大貢獻。