Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳門︱國務院免去經濟財政司司長職務 戴建業：個人原因請辭

政情
更新時間：10:15 2026-04-16 HKT
發佈時間：10:15 2026-04-16 HKT

新華社報道，按照《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》有關規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的建議，國務院今日（16日）決定，免去戴建業的經濟財政司司長職務。

澳門新聞局刊發戴建業「請辭聲明」，指因個人原因向行政長官岑浩輝請辭，衷心感謝中央政府和行政長官的信任與支持。

翻查資料，戴建業1995年10月開始任職於經濟局，曾任高級技術員、研究廳廳長，2000年2月至2016年3月擔任經濟局副局長。他擔任經濟財政司前，是經濟局（現經濟及科技發展局）局長。

按照《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》有關規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的建議，國務院決定免去戴建業的經濟財政司司長職務。資料圖片
按照《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》有關規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的建議，國務院決定免去戴建業的經濟財政司司長職務。資料圖片

戴建業請辭聲明如下：

本人戴建業，因個人原因，早前正式向行政長官岑浩輝請求辭去澳門特別行政區政府經濟財政司司長職務。今天，國務院公布中央人民政府根據行政長官的建議，免去了本人的職務。

本人衷心感謝中央人民政府及行政長官岑浩輝在本人擔任澳門特別行政區政府經濟財政司司長期間所給予的信任與支持，同時也感謝經濟財政範疇全體公務人員所作出的努力與配合。本人將一如既往關心、配合、支持行政長官和特區政府依法施政以及澳門特區各項發展建設事業。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
14小時前
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
17小時前
美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告。路透社
伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告
即時國際
3小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
4小時前
星島申訴王 | 退休婦帳戶離奇被駭 亂買末日期權 900萬積蓄瀕清袋 哀嚎：天塌下來
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
4小時前
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
家居裝修
5小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
2026-04-15 10:35 HKT
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
即時國際
13小時前
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
商業創科
5小時前
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
影視圈
14小時前