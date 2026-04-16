澳門︱國務院免去經濟財政司司長職務 戴建業：個人原因請辭

新華社報道，按照《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》有關規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的建議，國務院今日（16日）決定，免去戴建業的經濟財政司司長職務。

澳門新聞局刊發戴建業「請辭聲明」，指因個人原因向行政長官岑浩輝請辭，衷心感謝中央政府和行政長官的信任與支持。

翻查資料，戴建業1995年10月開始任職於經濟局，曾任高級技術員、研究廳廳長，2000年2月至2016年3月擔任經濟局副局長。他擔任經濟財政司前，是經濟局（現經濟及科技發展局）局長。

按照《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》有關規定，根據澳門特別行政區行政長官岑浩輝的建議，國務院決定免去戴建業的經濟財政司司長職務。資料圖片

戴建業請辭聲明如下：

本人戴建業，因個人原因，早前正式向行政長官岑浩輝請求辭去澳門特別行政區政府經濟財政司司長職務。今天，國務院公布中央人民政府根據行政長官的建議，免去了本人的職務。

本人衷心感謝中央人民政府及行政長官岑浩輝在本人擔任澳門特別行政區政府經濟財政司司長期間所給予的信任與支持，同時也感謝經濟財政範疇全體公務人員所作出的努力與配合。本人將一如既往關心、配合、支持行政長官和特區政府依法施政以及澳門特區各項發展建設事業。