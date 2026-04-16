大棋盤｜夏寶龍詳提香港高校優勢 「儲才」更要成果轉化 業界：有研究成果但無專利只是浪費

全民國家安全教育日昨舉行，中央港澳辦主任夏寶龍視像致辭，除一如既往提醒對國安風險不能鬆懈，亦提出「兩個相信」及「四點希望」，闡述對香港社會的期許。他詳細點出香港高校的教育品牌優勢及國際化特色，指明本港在國家發展大局中的「儲才」作用，亦為特區今年出台的首份「五年規劃」，定下了部分基調。

夏寶龍過往在國安教育日講話，較多是前半部分回顧修例風波亂象、提醒國安風險仍存等，後半則是展望香港由治及興的期盼。今年夏寶龍在講話後半，先肯定特區政府制訂首份「五年規劃」工作，指明要着力強化規劃引領，北部都會區要以教育和科技為引擎，推動產學研協同和教育科技人才一體化發展。

他在「四點希望」中，再提到希望各大專院校充分發揮香港教育品牌優勢及國際化特色、聚焦前沿科技研發，引進及培養國家及香港急需的各類人才，打造國際高端人才集聚高地，把科研人才優勢轉化為高品質發展的實效。夏寶龍過去多次鼓勵本港工商界投資北都，今次亦有提及，而在地緣政治局勢緊張下，香港高教界對吸引人才、推動科研產業的貢獻，更受中央看重。

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，夏寶龍近年在不同場合講話，要求已越來越具體，因香港要在嚴峻的國際環境下發展經濟、融入和服務國家發展大局，須更好地統整「安全」和「發展」這兩大任務，夏寶龍要求本港規劃應具備科學性和前瞻性，講明教育和人才政策重要性，為「五年規劃」提出了長遠發展路向。

他指中央於「十五五」規劃中，在原有八大中心以外，增加北都發展、國際高端人才集聚高地等要求，夏寶龍則詳細說明香港可在「儲才」方面有優秀貢獻。一些留學西方的華裔學者，在目前美西方惡劣政治環境下可能有意離開當地，香港北都教育樞紐發展完備後，就可以吸引他們來港，加上香港擁有國際化、大專院校競爭力強的優勢，適合高端人才落地生根。

姚祖輝：嶺大聚焦應用科技研發 研究成果轉化為實效產品

嶺大校董會主席、立法會議員姚祖輝表示，北都最重要是培養高增值科技企業，人才是不可或缺，在建立科技生態圈的過程中，高等學府扮演的是「排頭兵」角色，因此中央對各大院校期望殷切。夏寶龍講話重點提述教育界角色，相信是為了鼓勵各院校進一步強化引入各地人才。

他又指，每間大學定位不同，有些擅長基礎科研，即夏寶龍所說的「前沿科技研發」，而嶺大則聚焦應用科技研發，將產業人才及研究成果轉化為實效、落地的產品，二者互相補位，對產業發展同樣重要。嶺大前年啟動的「嶺大60全球學者招募」計劃，至今成功招募30多名全球頂尖的科學家，這項工作各大院校都有進行，相信是未來重點之一。

劉智鵬：有研究成果但無專利 只會白白浪費

立法會教育事務委員會主席劉智鵬認為，香港高等教育圈生態有局限：學者以「論文著作登上學術期刊」為主要業務，但將成果實現「從書架到貨架」的轉化，有明顯不足，「就算有世界級研究成果，無法化為專利，甚或可能被其他地方的企業拿去使用，最終都是白白浪費。」他提到，上學年八大院校知識轉移收入為142億，雖創新高，但其實仍有龐大發展空間，相信中央正正看出這個情況。

他期望北都作為發展重鎮，有知識產權保護、資金自由進出、內地支持等優勢，可吸引各地科技人才做研發工作，將科研成果化為「落地」產業。

有人大代表則指，夏寶龍講話少有地指明一個特定界別，在香港發展過程中的重要性，相信高教界現時已「開心到飛起」；既然中央「開金口」，相信院校未來定必向政府爭取更多資源。

聶風