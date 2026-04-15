電動車︱政府停車場充電樁平均使用率僅12% 環境局：正與營辦商探討擺放高速充電樁

立法會財務委員會今（15日）舉行有關環境及生態的特別會議，有議員關注政府停車場充電設施使用率問題；另有議員關注「EV屋苑充電易資助計劃」有28個屋苑退出、涉近億元預留資金的處理，以及三寶樹濕地保育公園的設計進度與開支估算等議題。

逾半政府停車場充電樁使用率僅單位數

中華電力公司高級顧問、選委界陳紹雄表示，74個政府停車場中，1,600支充電樁平均使用率為12%，對比去年數據，當中有39個政府停車場，即逾一半停車場充電樁的平均使用率是單位數字，認為如此低使用率屬浪費資源，關注政府有否對應政策。

環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁偉文回應稱，政府停車場充電樁主要分給兩個營運商營運，政府一直有與他們商討如何優化充電設施，提升使用率。早前亦改為按量收費，希望將服務市場化，變相令營運商有好大誘因提高使用率。政府已提出未來希望以高速充電樁為骨幹的方式，擴充公共充電網絡，當局會在停車場等不同地方，與營辦商探討有無機會在當中擺放高速充電樁，令使用率提升。

選委界林筱魯追問，政府停車場主要作用是停車，停車與充電樁增加多少或增加高速充電樁，是否存在矛盾，「其實要停架車喺度，佢未必係充完就走，可能停足8個鐘10個鐘㗎喎」。梁偉文表示，相較其他所了解的充電服務營辦商資料，政府停車場充電樁12%的使用率不是一個好低的水平。

28屋苑退出充電資助計劃 9400萬資助額不重新分配

新界東南方國珊關注，「EV屋苑充電易資助計劃」下有28個屋苑停車場，涉及5,000個車位，在申請獲批後退出。她指出，相關預留資助額約為9,400萬元，詢問會否重新分配予落選申請者或有其他用途，以及當局有否了解過相關退出原因。

梁偉文回應指，有部分屋苑業主計劃在較後階段才自行安裝充電樁，因此決定退出計劃。他續稱，截至2025年年底，已興建約7.7萬個充電樁，按進度預期在2027年中可完成14萬個充電樁及用完餘下資助額，因此沒有計劃重新開放申請啟動資助。

三寶樹濕地公園設計進行中 開支待估算

對於三寶樹濕地保育公園第一期建設，新界北譚鎮國表示，政府之前已向立法會申請8,490萬元予工程顧問做詳細設計工作，關注相關是否完成，以及跟進第一期工程預計開支多少。

漁護署署長黎堅明表示，三寶樹濕地保育公園去年9月開始做詳細設計及工作顧問研究，現時仍然進行當中，亦進行諮詢工作。至於開支預計，他指要等詳細研究完成後才有較合理估算。

記者：曹露尹