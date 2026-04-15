國安教育日｜林定國 : 今日安定不等於明日安定 須警惕應對風險 陳茂波：須以新安全格局保障新發展格局

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，律政司司長林定國強調安全與發展的必然邏輯關係。他以2019年修例風波為例，指當時社會無法正常生活，經濟民生備受打擊，引證了安定的重要性。財政司司長陳茂波則引述港澳辦主任夏寶龍指，香港須主動對接國家「十五五」規劃，以高水平安全護航高質量發展。陳茂波強調，要守好安全亦須主動作為，加快發展，為經濟建立更高的韌性與底氣。

林定國在社交平台發文，指港澳辦主任夏寶龍於「全民國家安全教育日」開幕典禮上的主旨講話，內容發人深省。他認為，安全和發展的必然內在邏輯及因果關係本是常理，而香港近年的經歷正是最好的引證。

林定國憶述，2019年修例風波對社會帶來破壞和傷害，市民記憶猶新，當時不但無法正常生活，更遑論發展經濟民生。

林定國籲保持警惕 善用一國兩制優勢

林定國指出，在中央主導及各方努力下，香港雖已回復安定，但今天的安定不等於明天也一定安定，因此必須保持警惕，及時和有效應對各種可能出現的國安風險，確保香港擁有持續性的安定環境。

他強調，與此同時，香港必須善用在「一國兩制」下的獨特優勢，主動對接國家「十四五」規劃，為國家與香港的發展出一分力。律政司會繼續不斷完善和提升香港的法治環境，與社會各界同心協力，將香港建構成為一個高水平、高質量的安全與發展港。

陳茂波 : 須做到以新安全格局保障新發展格局

財政司司長陳茂波在社交平台發文指，在「全民國家安全教育日」開幕典禮上，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍發表主旨講話，進一步解讀國家主席習近平關於統籌發展與安全的重要論述，並對特區政府提出明確要求，要主動對接「十五五」規劃，推動經濟高質量發展，更好融入國家發展大局。

陳茂波認為，在當前複雜多變的國際形勢下，香港須更好立足全局，以發展促安全、以安全保發展，做到以新安全格局保障新發展格局，把握國家發展帶來的新機遇。他引述夏寶龍提出的「四個需要」，指出安全是根基，發展是動力，機遇是方向，合力是保障，強調守好安全不能只靠被動防守，更在於主動作為、加快發展，為經濟建立更高的韌性和底氣。

陳茂波表示，香港作為國家最國際化的城市之一，可在金融、貿易、創科及專業服務等領域發揮更大作用。他透露，在行政長官領導下，特區政府正全力制定香港首份五年規劃，以更好融入和服務國家發展大局，重點任務包括鞏固提升國際金融中心地位；加快推動北部都會區建設；發展創新科技產業；匯聚海內外高端人才；助力內地企業出海布局。

陳茂波續指，為響應全民國家安全教育日，他本周先後到訪百勝角消防及救護學院和海怡寶血小學，參與國家安全教育活動，並與市民和學生交流。