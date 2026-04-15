國安教育日︱李家超：夏寶龍講話闡明國安與發展必然邏輯 揭示香港前進方向

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，香港特區國安委早上在會展舉辦國安教育日開幕典禮暨主題講座。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍就學習貫徹習近平主席重要講話精神，統籌發展和安全，以高水平安全護航香港由治及興，開創「十五五」時期「一國兩制」事業新局面，提出四點意見，包括第一，需要深刻理解香港從由亂到治走向由治及興的內在邏輯，倍加珍惜來之不易的良好局面；第二，需要清醒認識安全不是一勞永逸的，對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患時刻保持警惕；第三，需要搶抓百年變局下的戰略機遇，主動對接國家「十五五」規劃、加快推動香港高質量發展；以及第四，需要全社會共同努力和守護，匯聚共建美好香港的磅礴力量。

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李家超在社交平台發文，指今天是「全民國家安全教育日」，今年是國家「十五五」規劃開局之年，更處於香港開創發展新局面的關鍵階段。他提到夏寶龍強調，有安全才有發展，沒有安全一切都無從談起，只有守住安全底線，才能贏得發展、贏得未來；在「十五五」新征程上，香港要著力強化規劃引領，而規劃應具備科學性和前瞻性，突顯北部都會區這個重點，以教育和科技為引擎，推動產學研協同和教育科技人才一體化發展，注重項目支撐，積極培養發展新平台、新動能。

他又提到夏寶龍又指出，相信特區政府一定會切實履行好「當家人」和「第一責任人」的職責，更好統籌發展「第一要務」和安全「頭等大事」，集眾人之智編制實施好首個五年規劃；相信立法、司法機關一定會自覺尊重和維護行政主導，與行政機關各司其職、各負其責、協作配合，為「十五五」時期香港高質量發展提供有力法治保障；並寄語香港各界團結奮鬥，守護好香港的安全穩定，鞏固好香港繁榮發展的態勢。

夏寶龍的講話為香港指明前路

李家超稱，夏寶龍的講話闡明了國安與發展的必然邏輯，為香港指明前路。他感謝夏寶龍對香港首個五年規劃的指導，並表示會全力以赴，為香港制定一份具科學與前瞻性的五年規劃。

他又指，政府十五個政策局已成立編制小組，工作由行政長官主導，政制及內地事務局主責、各司局長共同參與推動。規劃除了主動對接港澳專章，亦會在整份國家「十五五」規劃綱要中尋找機遇，發揮香港優勢，服務國家所需，尤其關注教育、科技、人才一體化發展，並加快建設北部都會區。

承諾落實六項維護國家安全的重任

作為特區首長，他承諾會領導各機關依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為，落實六項維護國家安全的重任：第一，堅持中央的根本責任和特區的憲制責任相統一；第二，堅持把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中；第三，堅持法治、保障人權；第四，堅持統籌發展與安全；第五，堅持在開放中維護安全；第六，完善公共安全治理體系。

最後，李家超提到，國家「十五五」規劃開啟了強國建設、民族復興偉大征程，增強了社會各界對未來的信心。要團結奮鬥、群策群力，編制好首個香港五年規劃，精準對接「十五五」規劃，統籌好發展和安全，為香港長期繁榮穩定打好堅實基礎，為融入和服務國家發展大局展現新擔當、新作為，實現香港自身更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。