國安教育日｜陳曼琪：切實履行維護國家安全責任 護航香港實現良政善治

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，港區人大代表、選委界議員陳曼琪引述國家主席習近平指，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。香港國安法的制訂實施與選舉制度的完善，體現中央對香港的鼎力支持，亦為香港從由亂到治走向由治及興提供堅實保障。

國家安全始終是香港繁榮穩定前提和基礎

陳曼琪表示，香港回歸以來，國家安全始終是香港繁榮穩定的前提和基礎。經歷2014年非法「佔中」和2019年「修例風波」，她深刻體會到「一國兩制」下維護政權安全的重要性，深刻體會到中央制定香港國安法，完善香港選舉制度，確保「愛國者治港」原則全面落實這些重大決策的英明果斷。

陳曼琪指，作為2014年非法「佔中」期間執行禁制令的律師、2020年向全國人大遞交訂立香港國安法建議的全國人大代表，以及2024年參與審議及通過香港基本法第23條本地立法的立法會議員，有幸見證並參與這一歷史進程，感受到中央維護國家主權、安全、發展利益，堅守「一國兩制」，依憲依法的堅定決心，以及對香港同胞的真切關懷。

陳曼琪（右三）引述國家主席習近平指，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。

今日（15日）是「全民國家安全教育日」。

陳曼琪建議整合現有架構，成立「國家安全與發展統籌委員會」，由行政長官統籌政策局落實國家安全與發展規劃的銜接。

陳曼琪倡設「國家安全與發展統籌委員會」

陳曼琪提到，今年2月香港首宗「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」案件宣判，法庭判處黎智英監禁20年，向世界宣示危害國家安全必受法律懲處的嚴正立場。如今，香港走向由治及興，良政善治深得人心。這正是國家安全得到有力維護的成果。

她續指，堅持和完善行政主導是「一國兩制」下維護政權安全的重要一環，對確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，並發揮高效治理效能意義重大。《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書強調「堅持統籌發展和安全」、「堅持在開放中維護安全」。安全不是被動防守，而是在融入國家發展大局中主動築牢底線。香港主動對接「十五五」規劃，需行政長官統籌全局。她建議整合現有架構，成立「國家安全與發展統籌委員會」，由行政長官統籌政策局落實國家安全與發展規劃的銜接。

陳曼琪促立法會推「立法前評估+實效追蹤」機制

陳曼琪表示，香港特區行政、立法、司法機關要「同唱一台戲」，建議立法會推行「立法前評估+實效追蹤」機制，在政府提交法案前主動溝通，法案通過後跟進執行情況，並將此做法制度化。司法機關應深化國安法例培訓，確保裁判在符合普通法原則的同時，不偏離維護國家安全的初心。

她亦指，香港由冶及興的穩定局面來之不易，整個社會需要居安思危，以底線思维護國家主權、安全和發展利益，堅持對接「十五五」規劃，做好香港首個五年計劃，更好融入和服務國家發展大局，助力國家統籌發展和安全、國內和國際兩個大局，在開放中維護安全。