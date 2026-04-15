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李家超：宏福苑聆訊提交報告後將追究責任 對違法分子採取行動 進行系統性改革

政情
更新時間：11:12 2026-04-15 HKT
發佈時間：11:12 2026-04-15 HKT

行政長官李家超今早（15日）出席國安教育日開幕典禮暨主題講座，他致辭時表示，縱使《香港國安法》等有效堵塞香港的國家安全漏洞，但社會上仍經常出現軟對抗，仍有不少敵對勢力試圖抹黑攻擊香港，達至以港遏華目的，舉例大埔宏福苑火災，反中亂港分子嘗試發放假消息、挑起社會矛盾、煽動仇恨等，政府迅速行動果斷處罰，情況才得恢復正常，故社會必須時刻警惕。他更重申，宏福苑火災調查委員會提交報告後，政府會追究責任，進行系統性改革。

李家超：宏福苑火災有反中亂港分子試圖軟對抗、煽動仇恨

李家超亦稱，香港未來責任大、任務重，要主動對接「十五五」規劃，為香港制定首個五年規劃，並會在今年內完成工作，為社會經濟民生發展提供明確指引，團結社會各界，共同推動香港更好融入和服務國家發展大局。

他表示，未來要以高水平安全護航高質量發展，將堅決落實6項重任，包括堅持中央的根本責任和特區憲制責任雙統一，必須在憲法和《基本法》的軌道上，推進維護國家安全制度機制建設，把維護國家安全貫穿「一國兩制」實踐的全過程，必須不斷增強國家安全意識，準確實施《香港國安法》和維護國家安全條例，繼續完善香港維護國家安全的制度和執行機制，全面提升維護國家安全的能力和水平。

須堅持把政治安全擺在首位

第二要堅持把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中。他指要堅持把政治安全擺在首位，維護政治安全不僅要維護特區政權的安全，還要維護《憲法》確立的國家根本制度和國家的政府安全，要全面落實「愛國者治港」原則，不容許反中亂港勢力滲入管治架構，堅持和完善行政主導，實現有為政府和有效市場更好結合，確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，發展壯大愛國、愛港力量，推動行政與立法良性互動，既互相配合又互相制衡，不斷提升特區政府的治理效能。

第三是堅持法治、保障人權。他指會堅持法治原則，保持香港普通法制度，繼續完善維護國家安全的法律制度和執行機制，有利於香港更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用。

第四是堅持統籌發展與安全，指要以高水平安全護航高質量發展，再以高質量發展保障高水平安全。他強調香港維護國家安全的實踐，為市場注入了強大的穩定性、確定性、可預期性，要把香港繁榮發展建立在安全的基礎上，積極融入和服務國家發展大局，全力拼經濟、促發展、搞建設、惠民生。

第五是堅持在開放中維護安全，要在高水平安全保障下推進高水平開放，香港是唯一城市同時擁有中國機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，是連接世界第二大經濟體和全球經濟體關鍵樞紐。

第六是完善公共安全治理體系，提到大埔宏福苑火災調查委員會仍在進行中，當委員會完成聆訊和提交報告，當局會追究責任，進行系統性改革，執法部門亦就大廈維修有關的違法分子採取行動。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙

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