Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盤︱區議員收個案數目差異大 委任間選如何「更接地氣」？

政情
更新時間：08:43 2026-04-15 HKT
發佈時間：08:43 2026-04-15 HKT

本屆區議會上任兩年多，政府上周首次在網上公開區議員工作報告，一眾議員去年均完成工作指標。不過在接收個案方面，數字出入頗大，其中雙料議員方國珊接獲的市民意見或查詢次數多達4000多次，拋離同區以至全港其他議員。不少直選議員接收的個案數目也偏多，委任和間選的議員是否需要更努力「接case」，顯得更加「接地氣」？

衡量區議員的表現，當然不能單憑個案數目簡單看待，不同議員工作重心有異，而區議會實際職能多，包括就地區事務提供意見、協助政府舉行活動等。但越多市民求助個案，或多或少顯示議員在社區的曝光度、與居民聯繫的緊密度，仍有一定參考價值。

相關新聞：

區議員工作報告網上公開供查閱 議員稱增透明度 提派5個萬飯盒、為長者裝大門感應器

區議員工作報告︱黃碧嬌提宏福苑火災：第一時間到場助疏散 莊雅婷接個案次數僅方國珊六分之一

議員指參加直選對連繫社區有幫助

重塑區議會後，直選議席減至三大界別中最少的88席，44個選區每區兩席，即十八區平均每區有約4至5名直選議員。翻查工作報告，多個地區都是直選議員收個案數目較多。

以東區為例，抽取2025年曾參選立法會直選的人士作比較。直選區議員中，同屬民建聯的植潔鈴和李清霞，分別收2543宗和1811宗但案，自由黨阮建中收2362宗；相對之下，新民黨委任區議員郭浩景收1033宗個案。當然亦有例外情況，如南區直選議員梁進，去年只收254宗個案；油尖旺直選區議員葉傲冬，去年亦只收406宗個案。

有現屆直選區議員指，經過直選洗禮對連繫社區有幫助，始終議席「生殺大權」在居民手上，平日一定要頻繁落區，在社區累積知名度，個案要跟得足。事實上政府於2015年區選取消委任制，原意之一也是透過鼓勵參加直選，強化區議員與市民的直接聯繫，但後來反對派佔據區議會後，政府決定恢復委任制和引入間選。

西貢區議員張美雄是間選議員，但接獲個案數目也相當高。張美雄fb圖片
西貢區議員張美雄是間選議員，但接獲個案數目也相當高。張美雄fb圖片

間選議員分析：關鍵在建立專長定位、與居民拉近距離

西貢區間選議員張美雄在舊制區議會曾兩度勝出直選，他去年收到意見/查詢數目達2495次，在區內僅次「師傅」方國珊，多於不少直選議員。他向筆者分析，直選經驗對累積地區脈絡、知名度固然有幫助，但更關鍵是建立個人專長定位，讓居民一想到公共交通等地區民生配套，「好容易第一個諗起搵我求助」。此外他善用社交平台，用趣味片段介紹地區議題，「唔使特別強調『我做咗啲乜』，生動咁講佢哋有興趣嘅事，最後留低聯絡方式，佢哋有意見自己會搵你，毋須懼怕批評。」

元朗委任區議員黃頴灝則指，個案數字未必是衡量表現的合適標準，不同議員知名度、專長有分別，舉例自己曾處理一宗居民求助，涉及複雜的業權法律爭議，前後花兩年多時間才處理完成，但解決了居民困擾已久的問題，對方表達強烈感謝，自己亦很有成就感。他指不論直選、委任或間選議員，議辦開放時間一致，居民隨時可求助，同僚之間亦會互相補位。

黃碧嬌在報告大篇幅提及宏福苑火災相關工作，據聞引起部分地區同僚微言。資料圖片
黃碧嬌在報告大篇幅提及宏福苑火災相關工作，據聞引起部分地區同僚微言。資料圖片

有地區人士提醒，工作報告列出的個案數目，未必直接反映議員工作量，尤其要注意「已轉介」也視為完成個案的一種，「居民鍾意搵你、同你做咗幾多嘢，最後真係搞得掂件事，始終有分別。」

另一邊廂，大埔區議員黃碧嬌在宏福苑火災陷入輿論爭議，她在工作報告中大篇幅提到，自己當日「第一時間趕到現場協助疏散」，又協助安排臨時住宿等，篇幅比不少同區議員長。地區耳語，有區議員看到後略有微言，尤其黃碧嬌捲入爭議後，災民實際上已傾向找同區其他議員協助，認為她還是低調為妙。

聶風

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
21小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
21小時前
港漂公開低成本香港生活：「有豐儉由人的自由」！房租+交通+生活費月花四位數 每日飯錢只需咁多？
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
16小時前
伊朗局勢｜美伊霍峽對峙驚險畫面曝光 革命衛隊三喊「最後警告」驅逐美艦
即時國際
1小時前
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
曾志偉73歲生日派對移師深圳 逾百藝人雲集賀壽場面墟冚 譚詠麟、苗僑偉北上列陣撐場
影視圈
16小時前
第40期六合彩今晚（4月14日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1,800萬元。資料圖片
六合彩︱1800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前
全紅嬋將缺席下月的游泳世界盃決賽。圖為她去年參加第十五屆全國運動會情況。中新社
全紅嬋缺席跳水世界盃決賽 內媒：非主動棄賽
即時中國
16小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
2026-04-13 18:28 HKT
吳子冲秘戀尹詩沛五年直播「激咀」放閃認愛 發展姊弟戀終甩「蔡嘉欣前度」標籤
吳子冲秘戀尹詩沛五年直播「激咀」放閃認愛 發展姊弟戀終甩「蔡嘉欣前度」標籤
影視圈
13小時前