大棋盤︱區議員收個案數目差異大 委任間選如何「更接地氣」？

本屆區議會上任兩年多，政府上周首次在網上公開區議員工作報告，一眾議員去年均完成工作指標。不過在接收個案方面，數字出入頗大，其中雙料議員方國珊接獲的市民意見或查詢次數多達4000多次，拋離同區以至全港其他議員。不少直選議員接收的個案數目也偏多，委任和間選的議員是否需要更努力「接case」，顯得更加「接地氣」？

衡量區議員的表現，當然不能單憑個案數目簡單看待，不同議員工作重心有異，而區議會實際職能多，包括就地區事務提供意見、協助政府舉行活動等。但越多市民求助個案，或多或少顯示議員在社區的曝光度、與居民聯繫的緊密度，仍有一定參考價值。

相關新聞：

區議員工作報告網上公開供查閱 議員稱增透明度 提派5個萬飯盒、為長者裝大門感應器

區議員工作報告︱黃碧嬌提宏福苑火災：第一時間到場助疏散 莊雅婷接個案次數僅方國珊六分之一

議員指參加直選對連繫社區有幫助

重塑區議會後，直選議席減至三大界別中最少的88席，44個選區每區兩席，即十八區平均每區有約4至5名直選議員。翻查工作報告，多個地區都是直選議員收個案數目較多。

以東區為例，抽取2025年曾參選立法會直選的人士作比較。直選區議員中，同屬民建聯的植潔鈴和李清霞，分別收2543宗和1811宗但案，自由黨阮建中收2362宗；相對之下，新民黨委任區議員郭浩景收1033宗個案。當然亦有例外情況，如南區直選議員梁進，去年只收254宗個案；油尖旺直選區議員葉傲冬，去年亦只收406宗個案。

有現屆直選區議員指，經過直選洗禮對連繫社區有幫助，始終議席「生殺大權」在居民手上，平日一定要頻繁落區，在社區累積知名度，個案要跟得足。事實上政府於2015年區選取消委任制，原意之一也是透過鼓勵參加直選，強化區議員與市民的直接聯繫，但後來反對派佔據區議會後，政府決定恢復委任制和引入間選。

西貢區議員張美雄是間選議員，但接獲個案數目也相當高。張美雄fb圖片

間選議員分析：關鍵在建立專長定位、與居民拉近距離

西貢區間選議員張美雄在舊制區議會曾兩度勝出直選，他去年收到意見/查詢數目達2495次，在區內僅次「師傅」方國珊，多於不少直選議員。他向筆者分析，直選經驗對累積地區脈絡、知名度固然有幫助，但更關鍵是建立個人專長定位，讓居民一想到公共交通等地區民生配套，「好容易第一個諗起搵我求助」。此外他善用社交平台，用趣味片段介紹地區議題，「唔使特別強調『我做咗啲乜』，生動咁講佢哋有興趣嘅事，最後留低聯絡方式，佢哋有意見自己會搵你，毋須懼怕批評。」

元朗委任區議員黃頴灝則指，個案數字未必是衡量表現的合適標準，不同議員知名度、專長有分別，舉例自己曾處理一宗居民求助，涉及複雜的業權法律爭議，前後花兩年多時間才處理完成，但解決了居民困擾已久的問題，對方表達強烈感謝，自己亦很有成就感。他指不論直選、委任或間選議員，議辦開放時間一致，居民隨時可求助，同僚之間亦會互相補位。

黃碧嬌在報告大篇幅提及宏福苑火災相關工作，據聞引起部分地區同僚微言。資料圖片

有地區人士提醒，工作報告列出的個案數目，未必直接反映議員工作量，尤其要注意「已轉介」也視為完成個案的一種，「居民鍾意搵你、同你做咗幾多嘢，最後真係搞得掂件事，始終有分別。」

另一邊廂，大埔區議員黃碧嬌在宏福苑火災陷入輿論爭議，她在工作報告中大篇幅提到，自己當日「第一時間趕到現場協助疏散」，又協助安排臨時住宿等，篇幅比不少同區議員長。地區耳語，有區議員看到後略有微言，尤其黃碧嬌捲入爭議後，災民實際上已傾向找同區其他議員協助，認為她還是低調為妙。

聶風