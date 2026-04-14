網吧提供床位涉違《旅館業條例》 麥美娟：已蒐證將適時檢控

立法會財務委員會今日（14日）舉行特別會議，討論《財政預算案》中民政、青年及婦女事務開支。有議員關注有網吧疑變相經營非法賓館，並質疑當局巡查不足。民政及青年事務局局長麥美娟回應指，已留意到相關新興模式，並正進行網上巡查及搜集證據，將於適當時候提出檢控。

麥美娟表示，正積極推動各決策局落實《青年發展藍圖》內160多項措施，並額外推出超過130項新措施。今年，當局推出青年人才培養計劃，以擴闊香港青年國際視野及建立大局觀，並會持續舉辦境外交流及實習計劃。為擴展青年空間，啟德社區隔離設施已改造成「青年驛站」，南昌社區中心及通州街臨時街市則設有「連青人網絡」平台「連青・南昌」，而青年廣場亦開闢設有影片工作室的全新互動空間。

視成效擴大「聯廈聯管」計劃

為加強支援婦女，麥美娟指，婦女自強基金會於2026至2027年度的年度撥款將增至3,000萬元，並增設婦女事業發展計劃，旨在協助婦女重投職場、轉型及開展個人事業。地區治理方面，麥美娟指第七屆區議會過去一年持續發揮「諮詢＋服務」的職能。為加強支援，「聯廈聯管」試驗計劃已於去年6月在四區推行，協助「三無大廈」及舊式樓宇聘用同一物業管理公司。當局將視乎成效，考慮將計劃推廣至其他地區，並已就《建築物管理條例》的修訂方向諮詢立法會。

選委界姚柏良關注，早前有媒體報道部分網吧提供床位的經營模式可能已涉嫌觸犯《旅館業條例》，質疑相關部門巡查工作「很像較少」。麥美娟回應時指，當局已留意到議員所提及的「新興的非法經營賓館模式」，強調部門已進行大量網上巡查，留意其最新發展，目前正就部分個案整理證據，並會在適當時候提出檢控。麥美娟強調，當局執法決心及力度不會減少。

冀推電子化工具減關愛隊行政

民建聯陳勇關注有否足夠資源協助法團基層人士，如智能化行政工作。麥美娟指，各區議會成立大廈管理工作小組，讓熟悉區情的區議員協助市民處理不同法團工作，並透過大廈管理工作小組令區議員了解法團工作。她續指，現時關愛隊將資源很好地使用在居民上，希望推出電子化工具，減省關愛隊在處理文書、文件行政工作的時間，特別關愛隊作為義工，是利用自己空閒時間服務，「希望佢哋嘅時間每一分鐘用喺服務社區，而唔係用喺答文件、行政工作上面。」

青年驛站首年難收支平衡 麥美娟：重服務非牟利

民建聯林琳關注青年宿舍入住率達八成，其餘兩成未使用的原因。麥美娟指，部分青年宿舍會留下份額供緊急使用，如剛過去的宏福苑大火，部分青年宿舍提供宿位協助安置災民短暫住宿；或因有青年搬離，流轉時造成。

至於青年驛站可否做到收支平衡，麥美娟坦言，首年「一定唔會做到」，因營運單位非常有心經營，投入很多資源去改裝設施，並安排活動，認為要稍後才能達到收支平衡。她強調，營運者非只關注金錢利益，而是希望透過驛站服務市民。

記者：李健威