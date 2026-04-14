譚鎮國四方聯合辦事處開幕 冀成天水圍「共享空間」

立法會議員譚鎮國、香港東莞社團總會、新界社團聯會及普門基金會的聯合辦事處今日（14日）舉行開幕儀式，期望辦事處能成為屬於街坊的「共享空間」，建立市民和政府的溝通橋樑，提供多元化的地區服務。

整合四方力量服務街坊

位於天水圍+WOO嘉湖的聯合辦事處開幕儀式，由元朗民政事務專員馬富威、立法會議員譚鎮國、香港東莞社團總會執行主席王賜豪、普門基金會主席李月民及全國政協委員呂堅等擔任主禮嘉賓。

譚鎮國表示，作為新界北的立法會議員，他非常關注天水圍的交通、醫療和社福配套，期望辦事處能成為了解市民需求、處理民生問題的重要途徑，以壯大地區力量，助力政府推動良政善治。李月民則指出，辦事處整合了各方資源，構建了為市民服務的「愛國愛港同心圓」，期望能繼續為民造福，急群眾所急、解群眾所困。

提供多元服務建「共享空間」

該聯合辦事處自2026年1月起已正式投入服務，除了接收意見及求助諮詢，亦會不定期舉辦社交康樂活動、興趣班及工作坊。辦事處內設有洽談區、閱讀交換閣、玩具共享區及多功能活動室等，作為社區的連接點，發揮「排憂解難、和睦鄰里、聯結社群、互助共享」的功能，營造一個親切互助的社區聚腳點。