議政隨想︱范駿華：《高質量推進香港國家安全教育》

安全是發展的底氣，高質量發展與高水平安全更相輔相成，唯有國家安全得到堅實保障，香港的法治秩序、社會發展及人民權利才能穩固維護。今日適逢是第十一個「全民國家安全教育日」，而今年亦是《香港國安法》公布實施六周年。國務院新聞辦公室上月發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書（下稱「《白皮書》」），系統梳理香港維護國家安全的不平凡歷程、展現國家安全護航下香港迎來的全新發展，這份維護國家安全總體方略的綱領性文件，為紮實推進國家安全教育工作提供重要遵循。

《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書系統梳理香港維護國家安全的不平凡歷程、展現國家安全護航下香港迎來的全新發展。資料圖片

回首2014年4月15日，國家主席習近平於中央國家安全委員會第一次會議上，創造性提出總體國家安全觀。而總體安全觀不僅包括傳統意義的國土、政治及軍事安全，亦涵蓋非傳統意義的經濟、文化、網絡、生態、科技安全等共二十個環環相扣的領域。要推動總體國家安全觀在香港落地生根，教材編製至關重要。我認為，香港教育界編製相關教材時，應以《白皮書》為準則，將核心內容轉化為學與教資源以至權威性教學範本，劃清教授愛國主義教育範圍，結合各年級學生特點及興趣，開發多元、有趣的教育互動資源，同時透過教師培訓及交流活動，協助教師靈活運用教學資源，讓國家安全觀念深深植根於青年心中。

面向「十五五」規劃新階段，踐行總體國家安全觀，應持續以《白皮書》為指引，優化教學資源，豐富教育形式，推動香港在高水平安全保障下實現高質量發展，讓「一國兩制」實踐行穩致遠，共築香港社會長治久安。

范駿華