政府料年內27個租用辦公室將遷址 年省約半億租金開支

立法會今日（14日）繼續舉行特別財委會會議。有議員關注政府租用私人辦公室開支問題，產業署回應指，新一年度預計搬遷27個租用私人寫字樓的部門，節省約5,000萬元租金開支。另外，海關在會上揭露有犯罪集團利用「人海戰術」，操控大批旅客經機場偷運私煙入境。

搬回政府物業或租用更便宜地方

金融服務界李惟宏詢問局方，可否介紹未來三年預計有多少租用辦公室會搬回政府物業，以進一步節省租金開支。署理政府產業署署長莫振宇回應指，產業署每年都會就辦公室用地進行檢討，在符合部門運作及具成本效益的情況下，政府會將租用的辦公室搬去政府物業或租金較低的私人樓宇。他指過去幾年租用辦公室的開支已見下降趨勢，在未來一年，預計約有27個辦公室項目經研究後若符合成本效益，將會搬回政府物業或租金較便宜的物業，全年預計可節省約5,000萬元的租金開支。

集團操控「人海戰術」帶煙入境

九龍中楊永杰就有代價不予檢控及打擊私煙措施提出質詢。他指，不予檢控的26,985人中，本地與非本地居民各佔一半，反映海外遊客未必清楚香港控煙政策，問局方有何措施加強對海外人士宣傳。他又關注打擊私煙的51人專隊成效，以及舉報獎勵計劃的成功個案數字，並指販賣私煙以21歲以下人士為主，建議加強學校教育。

陳子達回應時澄清，非本地居民個案中，並非全部因不知悉免稅額而違規。過去一年，海關在香港國際機場及各口岸發現有集團在背後操控，每次攜帶數萬支香煙入境，甚至同一班機有十數名旅客以「人海」方式，每人行李箱裝滿香煙。海關已進行一連串打擊行動，包括在市內剷除販賣私煙集團。宣傳教育方面，海關不單在香港進行宣傳，亦在內地包括羅湖地鐵站等地方推廣，讓市民及旅客了解相關法例，減少因「不知道」而觸犯法例的情況。

約半發債所得用於北都相關工程

選委界簡慧敏關注外匯基金撥款及發債所得中，局方預計投放多少資金於北都、多少用於其他工程，以及長期發債所佔比例。財庫局常秘（庫務）黎志華表示，外匯基金首批撥回的750億元將放入基本工程儲備金用於基建工程，至於發債資金，他指，過去一年約有一半發債所得用於北都相關工程，預計趨勢將會持續甚至上升。

另外，政府早前因應飲用水事件成立專責小組，提出優化方案包括將貨物採購納入財政審核，簡慧敏關注措施何時檢討，以及會否向審計署報告。黎志華表示貨品及服務合約已引入財務審查，當局將在實施一年後進行中期檢討，檢視效果及情況，有需要時會再優化。

記者：郭文卓