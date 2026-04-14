Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

行會通過外匯基金撥1500億至基本工程儲備基金 分兩年度每年注資750億

政情
更新時間：18:13 2026-04-14 HKT
發佈時間：18:13 2026-04-14 HKT

新一份《財政預算案》提出，從外匯基金轉撥1,500億元，用於支持北都及其他基建項目。政府今日（14日）公布，行政長官會同行政會議通過根據《外匯基金條例》第8條，從外匯基金轉撥1,500億元至政府基本工程儲備基金；該轉撥將透過在財政司司長法團下的指定帳戶進行，並分別在2026至27和2027至28年度以每年750億元進至基本工程儲備基金帳戶。政府將在立法會通過《2026年撥款條例草案》後落實相關安排。

用於支持北都及其他基建

政府發言人表示，《外匯基金條例》第8條賦權財政司司長可從外匯基金轉撥款項並訂明相關機制，首要條件是財政司司長須信納相關轉撥不會對外匯基金保持港元匯價穩定並維持本港貨幣及金融體系穩定和健全的主要目的造成不利影響。

新一份《財政預算案》提出，從外匯基金轉撥1,500億元，用於支持北都及其他基建項目。資料圖片
新一份《財政預算案》提出，從外匯基金轉撥1,500億元，用於支持北都及其他基建項目。資料圖片

特別安排 非經常措施

財政司司長在2026至27年度《財政預算案》提出，外匯基金去年的投資表現創下歷史新高，全年投資收入達3,300億元，截至去年底，外匯基金總資產超過41,000億元，規模足以維持香港貨幣金融穩定。在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，建議從外匯基金把1,500億元，分兩年轉撥至政府基本工程儲備基金，以支持北部都會區及其他基建項目。

政府發言人強調，這次轉撥屬特別安排，並非經常措施，所有款項均會用於基建項目而非政府的經營開支，目的是加快提升發展容量，屬長遠投資。政府早前已就轉撥建議諮詢外匯基金諮詢委員會，並獲其支持。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
23小時前
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
6小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
影視圈
3小時前
恒大許家印當庭認罪。
01:38
恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判
即時中國
6小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
10小時前
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
23小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
4小時前