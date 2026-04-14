「錦繡江蘇」文化產業推介會在港舉行 卓永興冀蘇港合作傳承中華文化

江蘇省對外文化交流協會主辦的「文明遇．鑒：錦繡江蘇」文化交流及產業推介活動今日（14日）在港舉行。政務司副司長卓永興表示，江蘇與香港在文化及經貿領域關係緊密，期望透過是次交流，深化兩地合作，共同推動中華文化傳承發展。

卓永興表示，歡迎江蘇的朋友遠道而來。他引用古語「煙花三月下揚州」，並以「春暖四月訪香港」形容是次交流。他指出，江蘇是中國著名的文化大省，文化脈絡深厚悠長，昆劇、蘇劇等戲曲都精彩絕倫，歷史上更是文人輩出，包括北宋名臣范仲淹、明代《西遊記》作者吳承恩，及清代《紅樓夢》作者曹雪芹等。

卓永興：文化因交流而多彩

卓永興強調，推介會以「文明遇見」為主題，象徵「相遇」與「鑑賞」，文化正因交流而多彩、因互鑑而豐富。他指特區政府一直按「以文塑旅、以旅彰文」的理念發展香港的文化藝術項目和旅遊資源，致力把握香港在「一國兩制」之下的制度優勢，加上中西文化薈萃的獨特文化背景和廣泛的國際脈絡，積極發揮「引進來、走出去」的作用，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位，積極對接國家「十五五」規劃，持續推進文化藝術和創意產業的高質量發展。他相信透過是次交流，蘇港兩地能夠找到更多合作契機，共同推動中華優秀傳統文化傳承發展。

唐英年籲把握機遇 深化兩地合作

全國政協常委、香港江蘇社團總會創會會長唐英年指出，江蘇對外開放程度高，進出口總額連續20多年位居全國首位，超過400家世界五百強企業已在當地投資。香港作為江蘇第七大貿易夥伴、第一大外資來源地及最大境外投資目的地，雙方交流合作持續穩定發展。他續指，長三角一體化與粵港澳大灣區建設正深度聯動，江蘇和香港分別在兩大發展戰略中擔當要角，迎來深化合作的廣闊空間。

唐英年認為，江蘇的文脈資源與香港在文旅、會展、文創及高端消費等領域可形成鮮明互補；同時，江蘇雄厚的科技創新實力，亦能與香港的基礎研究及融資優勢結合，兩地應強強聯手，深度合作。

唐英年提到，國家主席習近平連續第四年參加江蘇代表團審議，並強調發展「新質生產力」對推動高質量發展至關重要，顯示中央對江蘇的重視與期待。他呼籲香港各界把握機遇，主動對接國家發展戰略，深化與江蘇的合作，為香港的長期繁榮穩定及國家的發展大局作出貢獻。他期望，香港江蘇社團總會能繼續擔當「牽線人」的角色，推動兩地實現更具深度與溫度的聯動，能從經貿聯通邁向「人心相通」。

同場亦舉辦「精美的江南」主題展覽展銷，涵蓋染、織、繡三大門類的非遺項目。

徐纓誠邀各界親臨江蘇感受當地文化

中共江蘇省委常委、省委宣傳部部長、江蘇省對外文化交流協會會長徐纓指出，自2026年起，香港在首次公開招股（IPO）、經濟自由度等多個領域均取得全球領先地位，成為新的經濟增長點，形容香港已開啟「霸榜」模式，科技創新充滿活力，城市風貌更為亮麗。

她指出，座落於金紫荊廣場、由中央政府贈送的紫荊花雕塑，正是由江蘇南京晨光集團鑄造，成為蘇港情誼的美好縮影；今年1月，G386次列車由西九龍站首發，高速直達無錫，實現了跨越千里的緊密連接；去年8月，江蘇原創舞劇《紅樓夢》在香港上演，四場演出全告滿座，其東方美學與藝術表達深受觀眾歡迎，均見證蘇港兩地的頻繁交流與深厚情誼。

徐纓表示，江蘇近年積極推動文化產業發展，去年全省文化產業營收超過1.78萬億元人民幣。為進一步加強與香港的聯繫，江蘇於維港之畔舉辦「文明遇見．錦繡江蘇」文化交流和產業推介活動。今次活動集產業推介與文化交流於一體，帶來3D動漫製作工具鏈等前沿技術，以及雲錦、吳羅等非物質文化遺產技藝。同場亦舉辦「精美的江南」主題展覽展銷，涵蓋染、織、繡三大門類的非遺項目。

徐纓期望，項目能得到各界朋友的關注和認可，形成更多合作機會，並誠摯歡迎各界人士親臨江蘇，感受當地文化。

記者、攝影：李健威