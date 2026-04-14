國安教育日｜羅淑佩訪小學 與學生升旗、整潤餅 贈國安熊貓公仔以示欣賞鼓勵

今年4月15日是第11個「全民國家安全教育日」。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台表示，今早（14日）到上環英皇書院同學會小學第二校，與老師和同學們一同參與國家安全教育及中華文化體驗活動，透過多元化活動培養學生對維護國家安全的意識及愛國情懷。

學生錄製《東方之珠》合唱影片 羅淑佩不禁一齊哼唱

羅淑佩提到，自己與全體師生們觀看升國旗儀式並一同唱國歌，又參與早會裏「國旗下的講話」環節，老師及兩位分別就讀3年級和5年級的《憲法》和《基本法》學生校園大使，介紹《基本法》頒布紀念日（4月4日）的重要意義。

隨後，5位學生大使展示富有中國藝術元素的學生作品，包括花燈、創意書法、水墨畫，以及青花瓷紙碟等，都是同學們學習中華文化的美好成果。學校還播放同學們錄製的《東方之珠》合唱影片，羅淑佩表示，深深感受到同學們製作的用心和對國家的熱愛，直言「我也不禁一同哼唱呢！」

羅淑佩讚學生包潤餅各有特色

羅淑佩表示，訪問另一亮點是與同學們一起動手製作「潤餅」，透過這項手作體驗，結合中文課學習內容，讓學生了解清明節傳統習俗，進一步感受中國文化內涵，從而加強文化認同和愛國情懷。她亦指，餅的材料由老師一早預備，讚賞同學們包的餅各有個人特色，味道也十分不錯。臨別前，羅淑佩向同學們送贈國安熊貓公仔，表達對他們的欣賞和鼓勵。

羅淑佩表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，教育日的主題為「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」。她十分欣喜看到校方透過多元化活動，將總體國家安全觀融入日常教學與校園活動中，幫助學生加深對國家安全與發展統籌重要性的認識，並加強國民身份認同感，讓國家安全理念深植於年輕一代心中。