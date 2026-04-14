議員質疑林鄭前特首辦$280萬「豪裝」 行政署：最簡單、最基本

立法會今日（14日）繼續進行特別財委會會議，會上，議員就前特首辦開支提出質疑，批評政府未有跟從20年前的報告建議，導致公帑負擔日增，並質疑其中一個辦公室花費280萬作「豪裝」。行政署回應指，前特首離任後仍憑藉其人脈「說好香港故事」，相關支援已非常基本，並無削減計劃。

前特首均用人脈「說好香港故事」

實政圓桌莊豪鋒指出，每增加一位卸任特首，政府便需增設辦公室及人手，長遠將構成財政負擔。他引述數字指，特首辦一年開支約1,800萬元，當中僅前特首林鄭月娥灣仔辦公室已佔近400萬元。他批評政府一直按2005年發表的《香港特別行政區行政長官報酬及離職後安排獨立委員會報告書》行事，但報告至今已逾20年，當中建議為所有前特首設立共用辦公室及檢討安排，政府並無跟從。

行政署長伍江美妮回應表示，政府一直按委員會報告建議提供支援，強調每位前任行政長官離任後仍為港擔任重要工作，「憑藉住佢哋喺最高層嘅國際、內地人脈，特別係最高層政要、政商界聯繫等等，繼續為香港去說好香港故事」，因此有需要提供支援，暫時無計劃削減。她指目前每位前特首僅獲3名人員支援，已非常基本，並會繼續按善用資源原則配合工作。

每位前特首僅配3人支援

前特首林鄭月娥去年將辦公室搬至灣仔入境事務大樓。新民黨李梓敬質疑，政府回覆中提到其辦公室總開支為375萬元，而她共出席約650次禮節性活動，可否解讀為每次活動成本約6,000元。此外，他關注開支中包含280萬裝修費用，認為入境事務大樓本身已是政府辦公室，質疑為何仍要用280萬進行「豪裝」。

伍江美妮回應時強調，前行政長官屬無償工作，沒有收取任何薪酬或津貼，且僅獲一名秘書及一名文書主任支援，「以一位咁重要嘅人士黎講，呢個支援係非常之少」。對於280萬裝修費，她解釋，有關辦公室前身為入境事務處處長辦公室，已多年未有翻新。由於工作需要接見政要、接受媒體訪問及會見賓客，因此按建築署建議進行了「最基本、最簡單」的裝修，冷氣系統完全沒有改動，並沿用舊傢俬及器材。

樓宇維修貪污定罪率低 廉署：數字存時間滯後

另外，經民聯黃永威建議引入AI及大數據打擊圍標，包括建立「港版天眼查」平台自動識別標書異常，以及推行AI會議紀錄解決授權票爭議。廉政專員胡英明回應時表示，利用AI調查及分析大數據異常等措施已進行中。當局已與不同相關部門商討利用數據及科技協助反圍標工作，承認相關議題涉及大量檔案，單靠人手核查可能出現錯誤。至於授權票方面，當局現正與相關部門討論在法律及制度改革層面上，可以採取哪些防貪及減低風險的措施。

工聯會鄧家彪引述政府回覆指出，廉署於2021年至2025年間共接獲987宗相關投訴，拘捕168人，正式起訴38人，5年間僅定罪9人。他質疑這反映案件過度隱蔽難以起訴，還是「市民諗多咗，（實際上）冇貪污冇受賄嘅情況出現」，並詢問當中有沒有執法或修例的需要。

胡英明回應表示，樓宇管理是重要的民生議題，廉署接受投訴的門檻非常低，因為貪污案件相當隱蔽，市民有懷疑便可舉報，因此投訴數字可能較高，但當中部分可能屬誤會或誤解。他指出，每100宗投訴中約有80宗會開檔調查，而最終正式檢控的比例約為10至20%。

他強調，檢控及定罪數字與拘捕數字存在時間滯後，例如2023年拘捕64人，同一年完成調查及落案起訴30人；而2024年拘捕的44人及2025年拘捕的50人，仍處於調查及索取法律意見階段，尚未進入法庭程序。

記者：郭文卓