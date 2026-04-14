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21名司局長座駕 最貴$70萬一部 逾半為國產電動車「騰勢」 兩司長乘「寶馬」出行

政情
更新時間：16:06 2026-04-14 HKT
發佈時間：16:06 2026-04-14 HKT

根據政府最新數字，每十部新登記私家車，電動車佔逾7成。在電動車普及化之下，政府高官的「座駕」也不例外。根據物流署提供的資料，3位司長、3位副司長及15位局長使用的專屬公務車，車輛價格介乎港幣約28.7萬元至69.8萬元。

21位司局長座駕 三分二用國產電動車

環保署署長徐浩光回覆選委界立法會議員特別財委會質詢時表示，21位司局長當中，財政司司長陳茂波、商經局局長丘應樺、文體旅局局長羅淑佩等11名司局長使用國產品牌「騰勢（Denza）」的電動多用途車。

至於環境局局長、教育局局長及財庫局局長則使用另一國產品牌「上汽大通（Maxus）」的電動多用途車。不過，政務司司長陳國基和律政司副司長張國鈞，則分別使用德國品牌「寶馬（BMW）」的電動私家車和私家車。

徐浩光：為政府部門和司局長購車會優先考慮電動車

徐浩光又強調，根據現行政府環保採購守則，除非運作需要上有充分理由，否則新購置的私家車應為電動車。他指物流署會繼續按上述環保採購守則和政策局的運作需要，在現有車輛到期更換時為司局長採購電動車。

至於各政府部門購入新能源車的計劃、目標和預算，徐浩光指物流署會按政府車輛環保採購守則，並根據各政策局和部門的運作需要和視乎市場上可供應的合適型號，優先考慮購置電動車或較環保的車輛。

根據文件數字，2025年各政府政策局／部門車輛編制總數擁有的車輛編制總數為7,326輛，當中電動車和混合動力車比率分別為4.5%和3.2%，即合共不足一成。

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